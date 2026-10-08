長和Cenovus收購Athabasca Oil　李澤鉅展現油王級觸覺｜彭偉新

中東戰事持續，令石油供應及油價成為市場焦點，石油巨頭沙特阿美行政總裁警告，全球石油庫存跌至危險水平。在這個背景下，長和及李氏家族做大股東的Cenovus 公布，將以隱含企業價值約57億加元（約314億港元）收購加拿大油商Athabasca Oil，時機的確值得留意。李澤鉅伺機出手，再次收購加拿大的石油公司，持續擴展其油砂版圖，充分展示其油王級的敏銳商業觸覺。



交易貫徹了李澤鉅作為整個長江集團舵手，一直推動旗下業務國際化的發展策略。環顧本港當前環境，很多企業正在出售資產以減輕債務壓力，長江反而趁機擴展業務，把握市場的機遇。根據Cenovus公布，集團將以隱含企業價值約57億加元（約314億港元）收購Athabasca Oil。公告指，現金部分可由手頭現金及短期借貸應付，同時維持原有的淨負債目標不變，可見交易並非靠大幅提高槓桿推動，而是在既有財務框架下擴大油砂版圖。

很多企業正在出售資產以減輕債務壓力，長江反而趁機擴展業務，把握市場的機遇。（羅君豪攝）

Cenovus目前的產油量每日突破100萬桶，本來能達此水平的油企就為數不多。今次收購Athabasca後，將提升每日石油產量，透過營運專長及發揮規模優勢，以提升業績，並為股東創造長期價值。在交易完成後，預期每日總產量將增加約4.5萬桶油當量，每年可帶來約8,500萬加元的企業及商業協同效應。Athabasca旗下資產的探明及概略儲量年限超過75年，熱採產量更有機會在2032年前提升至每日11.5萬桶。表面看，這只是一宗油砂資產收購；但從長線佈局看，更像是長和系進一步深化加拿大能源版圖的重要一步。

其實，長和系與加拿大石油業的淵源並非始於今日。早於1980年代，和黃及李氏家族已投資加拿大赫斯基能源（Husky Energy），這是集團早期的大型海外投資之一，亦屬絕無僅有由華人投資國際大型項目。其後，赫斯基再逐步發展成加拿大主要的綜合油氣公司。2021年，Cenovus與赫斯基完成合併，組成加拿大大型綜合能源企業，業務涵蓋油砂、重油、煉油及亞太區資產。換句話說，長和系在加拿大油砂是深耕近40年的長線部署。

今次收購Athabasca Oil，某程度是把原有版圖進一步整合，令資源、技術、產量及規模效益更集中。更值得留意的是，這次收購並非單一事件。Cenovus近年先後完成與赫斯基合併、去年11月以約50億美元完成收購MEG能源，到如今提出收購Athabasca，逐步建立更強大的油砂平台。隨着產量規模持續擴大，Cenovus已不再是一般的加拿大油商，而是加拿大能源版圖中愈來愈舉足輕重的大型參與者。長和及李氏家族是Cenovus的重要股東，從這個角度看，長和系在國際能源資產配置上的分量，實在不容低估。

Cenovus已不再是一般的加拿大油商，而是加拿大能源版圖中愈來愈舉足輕重的大型參與者。（Cenovus官網）

宏觀環境亦令這次收購更具戰略意義。中東局勢長期緊張，伊朗因素令原油供應的穩定性充滿變數。一旦霍爾木茲海峽、波斯灣或區內主要產油設施受到威脅，全球油價可在短時間內劇震上行。近年能源市場亦一再提醒投資者，原油不只是普通商品，更是具高度戰略屬性的資源。此外，主要經濟體未來需要回補戰略及商業石油庫存，可望為原油需求提供支持；加上航空、工業及新興市場的能源消耗依然殷切，在供應風險未完全消退前，油價未必容易長期停留在低位。即使市場短期出現波動，壽命長、可持續生產的上游油氣資產，仍具極高的戰略價值。這正是長和系今次透過Cenovus併購的最大吸引之處。

過去多年，加拿大亞伯塔省的油砂資源雖然龐大，出口命脈仍依賴美國。大量原油經管道南下，加上買家過於集中，令加拿大油商的議價能力受到限制。一旦美國能源政策轉向、兩國貿易摩擦升溫，或煉油需求轉弱，加拿大油商便可能陷入「有油卻賣不出好價格」的被動局面。加拿大聯邦政府與亞省政府推動的Pacific Link輸油管計劃，意義絕不只是多建一條管道。根據資料，擬建管道將由亞省愛民頓附近地區，通往卑詩省Delta附近的深水港，全長約1,250公里，目標每日把約100萬桶加拿大原油輸送到西岸，再出口至亞洲及其他海外市場。項目已於2026年10月1日列為「國家利益項目」，意味可進入更精簡、更快捷的審批程序。聯邦政府目標在2027年9月前發出列明各項審批條件的文件。

雖然計劃仍處於起步階段，但對加拿大油砂行業而言，已是重大利好。油砂行業最看重的是縮短運輸瓶頸和開拓出口市場。若加拿大原油能更順暢地運往太平洋沿岸，再銷往中國、日本、韓國等亞洲市場，油商便毋須只依賴單一買家。出口市場多元化後，加拿大重油相對美國基準油價的折讓有望收窄，整個油砂資產的估值邏輯亦可能隨之改變。故此，長和系並非在缺乏政策配合的環境下盲目擴張，而是趁加拿大政府主動打通西岸出口瓶頸、全球重新重視能源安全之際，加碼掌握上游資源。

出口市場多元化後，加拿大重油相對美國基準油價的折讓有望收窄，整個油砂資產的估值邏輯亦可能隨之改變。（示意圖，Unsplash@Adem Percem）

當然，油砂業務也有其挑戰，包括建設成本及油價周期，都是投資者需要留意的因素。輸油管計劃最終能否如期落成，仍要視乎政治協調、監管程序及資本開支控制。但在方向上，加拿大政府已明確釋出訊號，希望把能源出口由過度依賴單一路徑，逐步推向更廣闊的全球市場。對油砂企業而言，這是一個難得的政策窗口。收購Athabasca Oil的意義也不只是每日增添幾多萬桶產量，而是進一步鎖定加拿大油砂核心資產，趕在出口通道擴闊前先把資源掌握在手。

若Pacific Link最終成功落實，加拿大油砂的出口有望擴大，Cenovus的現金流及資產估值亦有更大的重估空間。這並非必然但卻是投資者大可認真評估的中長線情景。長和系一向低調，但今次出手的決定相當清晰：在全球能源秩序重組之際，透過Cenovus買入長年期油砂資源；在國際能源市場供應可能再趨緊張、石油資產價值浮現之際，以及在市場仍未完全反映西岸新通道的潛在利好之前，率先擴張版圖。收購是押注加拿大能源出口多元化的長線部署。若未來油價維持在相對有利水平，Pacific Link又能順利推進，加拿大油砂資產確有機會成為長和下一個估值重估的重要引擎。

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【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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