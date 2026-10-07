百勝中國業績改善兼收購必勝客中國　股價回調有望反彈？｜彭偉新

中國餐飲股之中，百勝中國是一隻相當具代表性的股份。集團主要在中國內地經營肯德基、必勝客等品牌，亦有小肥羊、黃記煌、塔可貝爾等知名品牌。若以門店數目、供應鏈、品牌知名度及數碼化能力計算，集團都是中國餐飲市場中最具規模的企業之一。其中，肯德基主攻大眾快餐及外賣場景，必勝客則由傳統休閒餐飲逐步走向更大眾化、更高頻次的消費定位。近年集團亦積極發展新模式，包括KCOFFEE、KPRO、必勝客WOW店、必勝客漢堡吧、肯德基車道取餐及停車取餐等，希望在傳統正餐以外，開拓早餐、咖啡、輕食、漢堡、外帶及外賣等更多消費場景。



中國餐飲市場的前景，可以用「有空間，但不輕鬆」來形容，從長遠看，中國外出用餐、連鎖餐飲及外賣滲透率仍有提升空間。低線級城市的連鎖餐飲比例仍然不算高，消費者對安全、穩定、具品牌保證的餐飲選擇需求仍在增加。另一方面，行業短期面對不少挑戰，包括消費意欲偏弱、平台補貼令價格競爭加劇、惡劣天氣影響客流，以及租金、人工、食材及外賣配送成本的波動。換言之，行業不是沒有增長，而是增長不再容易，需要靠營運效率、產品創新和成本控制去爭取。

百勝中國在內地經營肯德基、必勝客等品牌，亦有小肥羊、黃記煌、塔可貝爾等知名品牌。（kfc.com.cn）

在現時的環境下，百勝中國的優勢相對突出，首先，集團規模龐大，按市場報告資料所顯示，集團門店數目已接近17,000間，肯德基及必勝客仍是核心品牌。龐大網絡帶來的好處，不只是銷售額較大，更重要是供應鏈、採購、物流、數據及會員系統都能形成規模效益。簡單來說，集團買貨、送貨、定價、推廣及推出新品，都有較高效率。其次，集團在產品及消費場景上的調整能力較強。近年中國消費者對「性價比」的要求提高，客單價受壓，但交易量仍有增長空間。市場資料顯示，肯德基近季同店銷售增長雖不算高速，但交易量仍有增長，部分原因是KCOFFEE及KPRO帶來更多細額、高頻次訂單。這類訂單可能會令平均消費金額下降，但有助增加客流及提升門店使用率。必勝客亦透過漢堡吧、WOW店等模式，嘗試由較高消費的休閒餐廳，走向更大眾化及更靈活的定位。

不過，集團面對的競爭也不能忽視。中國餐飲市場十分分散，新茶飲、咖啡、漢堡、粉麵、火鍋、快餐等品類競爭激烈。近年不少品牌積極開店及促銷，外賣平台亦不時推出補貼，令消費者對價格更敏感。集團雖然有品牌及規模優勢，但也要不斷推出新品、改善價值感及提升服務效率，才可保持吸引力。此外，外賣佔比提升雖有助增加銷售，但配送費、騎手成本及平台規則變化，亦會影響利潤率。市場近期的渠道調查便指出，上海外賣佔比高於全國平均，相關配送費雖有下調空間，但月度銷售波動亦較大。

集團今年上半年的表現繼續得到改善，第二季度總收入約31.4億美元，按年增長約13%；經調整淨利潤約2.44億美元，按年增長約14%。肯德基第二季度系統銷售按年增長約7%，同店銷售增長約1%，交易量增長約4%；必勝客系統銷售按年增長約6%，同店銷售亦轉為正增長約1%，交易量增長更達雙位數。這反映即使平均消費有所下降，集團仍能透過更多交易次數補足收入。

集團其中一個最值得留意的亮點，是必勝客品牌（必勝客中國）的收購，在完成收購後，集團由授權經營者轉為中國內地必勝客品牌擁有人，未來在菜單設計、新店模式、零售渠道及產品創新方面會有更大自由度。更實際的好處，是原本支付的品牌授權費可留在體系內。市場估計，這可為必勝客餐廳利潤率帶來約2.8個百分點的提升，並有助更多新店達到兩至三年回本目標。集團亦因此把2027至2028年必勝客每年淨開店目標，由原來超過600間提高至超過800間。

百勝中國收購必勝客中國後，在菜單設計、新店模式、零售渠道及產品創新方面有更大自由度。（pizzahut.com.cn）

第二個亮點，是新業態快速成長，KCOFFEE門店數已超過三千間，目標在2027年底達到五千間，並預期2026年銷售額可倍增至約人民幣20億元。KPRO主打輕食及更健康選擇，對母店銷售有明顯帶動，年底目標提升至約400間。必勝客漢堡吧亦在短時間內擴展至數百個點，對母店有雙位數銷售提升。這些新模式的意義，不單是增加收入，更重要是令原有門店在不同時段、不同消費場景中有更多生意可做。

第三個亮點，是現金流和股東回報，市場普遍預期，集團未來自由現金流可保持穩定，並繼續透過派息及回購回饋股東。部分市場估算指，集團2026年自由現金流收益率可達中高單位數，連同股息及回購，總回報率具一定吸引力。對投資者而言，在消費股普遍缺乏高增長故事的階段，穩定現金流和持續回購反而是重要支持。

百勝中國過去5年的平均Beta值為0.06，系統性風險低於大市。52周最高位曾見451.2港元，而最低位則曾見310.6港元，以昨日收市價320.6港元計，百勝中國的股價較50天線低8.85%，另外，現價亦較200天線低15.72%，反映估值不算過高外，未有太大的技術壓力。而百勝中國的機構投資者持股比率為74.39%，自今年5月14日至今年10月6日期間，股價錄得11.68%的跌幅，該期間共錄得20.43億港元的資金流入，當中大戶佔其中的23.4億港元，而散戶則佔當中的-2.97億港元。大戶對散戶資金流比率為7.9比-1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.72%；而最低曾經跌至-10.42%，至於10月6日當日則為11.53%，反映出大戶資金流仍然在增長中，暗示後市有可能會作進一步的上升空間。

百勝中國(09987)於今年5月14日至10月6日期間的資金流狀況。（作者提供）

百勝中國股價於今年6月底跌返310.60港元後見底回升，不單止升破20天線及50天線的阻力，更於今年8月兩度升上高位見390港元水平後，股價自8月21日再度回落，並在持續回調後，股價跌返之前低位310.60港元，雖然股價回落，但9天RSI形成了一底高於一底走勢，反映股價或有望見底回升，若果以現水平320港元開始作出反彈，並以50天線作為反彈的目標，潛在升幅可以達到9%，若果以整個前跌浪總跌幅的61.8%約362港元作為反彈目標計算，潛在升幅更達到13%。只要股價未有失守310港元，暫時可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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