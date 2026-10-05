平台加管線雙引擎：英矽智能(3696)在AI製藥賽道的新機遇｜彭偉新

近年市場對「AI 製藥」的興趣明顯升溫，但不少投資者仍會疑問：這究竟是科技故事，還是真正能帶來收入與盈利的生意？英矽智能（3696.HK）正好是一個值得觀察的案例。集團並非單純出售軟件，也不是傳統藥企，而是利用人工智能協助尋找藥物靶點、設計候選藥物，再把部分項目推進臨床，並透過授權合作取得首付款、里程碑付款及未來潛在分成。換言之，集團的商業模式類似「AI 平台加藥物研發工場」：一方面用平台協助自身及合作夥伴找藥，另一方面把成功跑出的藥物資產變現。



集團的核心平台名為 Pharma.AI，覆蓋由疾病研究、靶點發現、分子設計到臨床試驗預測等多個環節。傳統藥物研發往往需要大量試錯，時間長、成本高；集團則希望先以 AI 在電腦中篩選更有機會成功的方向，再進行實驗驗證，從而加快研發速度。根據市場資料，集團可在約 12 至 18 個月內開發出一款臨床前候選化合物，平均成本約 300 萬至 500 萬美元，明顯低於傳統研發模式。這種效率，正是市場看好集團的主要原因之一。

英矽智能（3696.HK）的商業模式類似「AI 平台加藥物研發工場」：一方面用平台協助自身及合作夥伴找藥，另一方面把成功跑出的藥物資產變現。（英矽智能官網）

行業前景方面，AI 製藥正由早期概念驗證，逐步進入資產變現階段。傳統新藥研發平均需時超過十年，開發成本可超過十億美元，且臨床成功率不高，令大型藥企一直有動力尋找更有效率的研發方式。根據市場引用的行業數據，全球 AI 製藥市場規模由 2021 年約 7.9 億美元，增至 2025 年約 24.1 億美元，年複合增長率約 32%；中國市場同期則由約 1.6 億元人民幣增至約 6.2 億元人民幣，年複合增長率約 40%。更重要的是，近年大型藥企與 AI 製藥企業的合作明顯增加，2025 年全球 AI 製藥相關 BD 交易總額達 388.64 億美元，較 2021 年的 26.21 億美元大幅上升。這反映行業已不再只是講故事，而是開始有真金白銀的合作落地。

英矽智能的優勢在於「平台」與「管線」兩條腿走路。單靠平台收取軟件訂閱費，收入通常較慢建立規模；單靠自研藥物，則風險集中且燒錢。集團的做法是用平台不斷產出候選藥物，再選擇部分自研、部分授權予合作夥伴。

市場資料顯示，截至 2026 年 8 月中，集團已累計提名 33 款臨床前候選化合物，其中 13 項取得 IND 批件，10 項進入臨床開發階段。

2026 年已公布交易合約潛在總值約 73 億美元，累計潛在交易總值約 110 億美元。



雖然這些金額大部分屬於有條件里程碑，並不等於即時收入或現金，但仍反映集團在國際藥企眼中的商業價值。

集團最受關注的亮點，是核心管線 Rentosertib。這是一款針對特發性肺纖維化（IPF）的 TNIK 抑制劑，也是全球較早由 AI 發現靶點並設計、且已進入後期臨床的藥物之一。

IPF 是一種嚴重肺部疾病，現有藥物主要是減慢病情惡化，未能真正逆轉病程。Rentosertib 在 IIa 期試驗中，60mg 每日一次劑量組錄得 FVC 平均改善 98.4mL。FVC 可簡單理解為肺部一次用力呼氣的容量，是評估 IPF 病情的重要指標。



雖然不同試驗之間不能直接作嚴格比較，但這個數據仍吸引市場注意。該藥已於中國啟動 III 期臨床，計劃招募約 320 名患者，預計 2029 年讀出主要數據。若最終成功，將是集團甚至 AI 製藥行業的重要里程碑。

另一個新方向是長壽及衰老相關研究。近期研究顯示，集團正把 AI 平台延伸至衰老生物學，包括建立相關基準、專門模型及研究智能體，用於尋找潛在抗衰老靶點。這個領域想像空間大，但仍處早期，投資者不宜過早把它視為短期盈利來源。較合理的看法是，這有助擴闊集團平台的應用場景，日後若能結合具體疾病與臨床數據，才有機會轉化為更實在的商業價值。

英矽智能的優勢在於「平台」與「管線」兩條腿走路，用平台不斷產出候選藥物，再選擇部分自研、部分授權予合作夥伴。（英矽智能官網）

財務表現方面，集團 2025 年收入為 5,600 萬美元，按年下跌 34.5%，並錄得大額虧損，主要與研發投入及上市相關會計因素有關。到了 2026 年上半年，情況明顯改善。集團收入達 1.063 億美元，按年增長 287.2%；淨利潤 3,553.7 萬美元，經調整淨利潤 5,122.7 萬美元，成功由虧轉盈。毛利率亦升至 90.3%，經營活動現金流入約 7,900 萬美元。收入急升的主因，是藥物發現及管線開發業務受惠於多項授權合作，該分部收入達 1.031 億美元，佔總收入約 97%。這是一個重要訊號，說明集團的商業模式已開始出現盈利與現金流貢獻。不過，投資者亦要明白，BD 首付款和里程碑收入具項目制特徵，未必每年都平穩出現，業績波動仍會較大。

競爭方面亦不能忽視。AI 製藥賽道近年吸引大量資金，既有新興 AI 原生企業，也有傳統藥企自建 AI 研發能力。若大型藥企逐步把 AI 能力內部化，外部平台的議價能力可能受壓。此外，開源大模型愈來愈強，亦可能令市場擔心技術護城河被削弱。對此，集團的優勢未必只是單一模型本身，而是多年累積的實驗數據、藥物開發經驗、臨床推進能力，以及「由 AI 設計、再經實驗及臨床驗證」的閉環。簡單而言，懂得寫模型只是第一步，能否真正做出有臨床價值的藥，才是最重要的分野。

估值方面，市場對集團看法偏正面，已披露目標價大致介乎 71 港元至 100 港元；另有市場給予 86.5 港元目標價，也有市場未給出目標價。不同估值方法包括 DCF、分類加總估值及市銷率比較，反映集團仍處於高增長但高不確定性的階段。以 9 月底約 60 港元附近股價計，市場普遍仍認為有上升空間，但分歧在於核心管線成功率、未來 BD 持續性，以及平台估值應給予多少溢價。

技術走勢方面，英矽智能股價由今年 2 月高位 80.90 港元反覆回落至 6 月低位 30.82 港元後，便進入持續的反彈走勢。尤其是股價升破 20 天線後，9 天 RSI 亦由 30 以下水平作出反彈，形成一浪高於一浪的走勢。股價近日曾升抵整個回調幅度的 61.8% 反彈目標，但仍受阻於 61.50 港元。只要股價能成功升破 61.5 港元水平，有望重返今年 2 月前頂。投資者可以在現價買入，上望 80 港元；只要股價能企穩在 50 港元以上，暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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