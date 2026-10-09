創科實業估值回落　現金流、回購與數據中心撐起中線價值｜彭偉新

創科實業（0669）是全球電動工具及地板護理產品龍頭之一，業務覆蓋專業電動工具、家用工具、戶外園藝工具、清潔設備及地板護理產品等。集團旗下最重要的品牌包括面向專業用家的Milwaukee，以及主攻家居及DIY市場的Ryobi。Milwaukee主要服務電工、機械工程、管道安裝、建築維修、基建及工業用家；Ryobi則較貼近一般家庭、園藝及家居改善需求。由於北美市場佔集團收入比重甚高，美國樓市、維修保養、零售渠道及大型基建投資，均會影響集團表現。不過，近年集團增長重心已逐步由單純家居工具，轉向更具韌性的專業工具及大型工程需求。



整體行業方面，電動工具過去幾年經歷過一輪急升急回。疫情期間，居家時間增加，帶動家居裝修及DIY工具需求急升；其後利率上升、樓市降溫、零售商減少庫存，令行業增長一度放慢。不過，行業中長線前景並不只取決於住宅市場。人工智能數據中心、電網升級、半導體廠房、高科技製造、交通維修及大型基建項目，正逐步成為新的需求來源。這些工程需要大量電工、機械、管道、照明、安全及切割工具，而且使用密度遠高於一般住宅工程。換言之，即使樓市周期仍有波動，專業工具仍可受惠於新基建及數據中心投資。

創科實業是全球電動工具及地板護理產品龍頭之一。（創科實業官網）

在行業位置上，創科實業的優勢相當清晰。

第一是品牌及產品平台。Milwaukee在專業用家市場已有強大認受性，電池平台、工具種類及配件愈來愈完整，用家一旦投入同一電池系統，轉用其他品牌的成本自然較高。

第二是前線接觸能力。集團擁有接近2,000名工地方案代表，能直接接觸不同工地及專業用家，了解實際需要，再把需求轉化為新產品。

第三是供應鏈安排較靈活。面對關稅及地緣風險，集團已把供應美國市場的產品更多轉往越南、墨西哥及美國生產，減低對單一地區的依賴。



當然，競爭仍然存在。全球電動工具市場有美國、日本及中國品牌參與，部分對手在戶外園藝工具、中低端工具或特定專業工具類別亦具實力。市場亦關注部分同業管理層變動，會否令競爭加劇。不過，以規模、品牌口碑、產品平台深度及專業用家關係計，創科實業在高端專業工具市場仍具明顯優勢。市場資料亦顯示，集團工具業務近年已開始超越部分國際同業，成為全球最重要的電動工具企業之一。只要集團能維持創新速度，並繼續擴大Milwaukee在不同工種及地區的滲透率，競爭壓力暫時仍可控。

回看去年業績，集團表現穩健，2025年收入為152.6億美元，按年溫和增長；純利為11.98億美元，每股盈利0.65美元，按年升約7%。在高利率、消費工具需求偏弱、關稅不明朗及部分業務重整的背景下，盈利仍能增長，反映集團質素不差。市場預期，2026年至2028年盈利增長有望加快，純利或分別升至約13.91億、15.88億及18.07億美元，主要受惠於Milwaukee保持雙位數增長、低利潤業務縮減、產品組合改善及營運效率提升。

集團最大亮點，仍然是Milwaukee的增長動力。管理層對Milwaukee未來數年維持每年10%至12%增長有信心。更重要的是，其需求並非完全依賴新屋建築。市場資料顯示，Milwaukee接近一半銷售來自維修及保養，這類工作很多時候不能長期延後，較不受利率短期波動影響。另外，約三成多收入與科技、能源及製造等高增長領域相關，包括數據中心、電網、半導體廠房及大型基建。這類需求有助平衡傳統住宅周期的上落，亦令集團盈利質素更穩定。

集團最大亮點，仍然是Milwaukee的增長動力。管理層對Milwaukee未來數年維持每年10%至12%增長有信心。（創科實業官網）

人工智能數據中心相關需求，是另一條值得重視的中長線。市場估計，相關業務現時約佔集團收入一成，並以約兩成速度增長。數據中心建設涉及大量電力、機械及管道工程，正好對應Milwaukee的核心客戶群。相比一般醫院或大型倉庫，數據中心項目的工具使用密度可高出不少，對高效、安全及耐用工具的需求亦更強。除了美國，歐洲、加拿大、日本及韓國等地亦有大型科技企業投資數據中心，為集團提供更長遠的增長空間。

現金流及股東回報亦是支持估值的重要因素。集團預期今年自由現金流可達13億美元以上，而資本開支維持在銷售額約2%至2.5%，顯示擴張不需要過度消耗資金。集團已推出5億美元股份回購計劃，由2026年6月起約18個月內執行至2027年底。若現金流持續強勁，股息及回購都有條件穩步增加。市場亦預期，集團中期營運利潤率有望逐步提升至11%至12%，推動因素包括Milwaukee佔比上升、退出低利潤業務、供應鏈效率改善及新產品定價較佳。

創科實業股價於去年11月由低位83.20港元起步回升，並在今年1月初升破20天線及50天線的交匯後，股價持續一浪高於一浪維持上升走勢，最高更曾升抵10月初的150港元水平，累計上升80%，不過，當股價再度向下跌穿20天線及50天線後，股價反覆跌至近日低位124.3港元，而該水平正好是整個升浪總升幅的38.2%回調目標，而且在股價回調至該水平前，9天RSI已先行出現底背馳走勢，並於底部時，反而RSI未有失守30水平，反映走勢轉強並有望見底回升。預期股價已先行見支持並有望轉強。市場現時共有16位分析師對創科實業有進行詳細的調研覆蓋，目標價範圍由134港元至179港元，而中位數則為160.20港元，相信股價仍然有21%的上升潛力下，投資者可以在128港元買入，上望前頂150港元，只要股價未有失守120港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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