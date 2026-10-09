內地護膚品牌林清軒攻入將軍澳　3年開27間　豪言單店月做50萬元

內地高端護膚品牌林清軒（2657）今日（9日）在將軍澳東港城開設首間門店。創辦人孫來春表示，未來3至5年計劃在香港開設27間店舖，主要落戶本地居民日常消費的購物中心，並預料香港單店每年營業額可超越上海。



他指上海單店1年營業額約300萬元人民幣，預料香港單店可達400萬至500萬元人民幣，相當於每月營業額40萬至50萬港元。



林清軒今日（9日）在將軍澳東港城開設首間門店。（李芍慜攝）

計劃在港成立投資公司

孫來春預計，未來27至30間店舖每年直營業務可錄得1億至2億元人民幣經營業績。產品銷售渠道方面，他透露將拓展至屈臣氏和萬寧。孫來春強調，林清軒在港並非單純開店，同時計劃成立投資公司，以香港作為集團出海東南亞的中樞。他亦提到，集團未來在歐洲併購的品牌，或會在香港增加店舖數目。

孫來春料未來27至30間店舖每年直營業務可錄得1至2億元人民幣經營業績。（李芍慜攝）

八成店舖選址居民區

孫來春指出，品牌在北京和上海的店舖有八成位於居民區，其餘兩成設於中心地段遊客區。他表示，香港、新加坡、吉隆坡都會沿用同一策略，因為品牌的商業模式是為本地居民提供護膚服務，選址必須貼近居民生活圈。

店舖分級管理 最細約270呎

門店規模方面，他指出，面積最大的策展型零售店約200平方米（約2,153平方呎），肩負品牌推廣與零售功能；黑金店、白金店及品牌Spa館介乎50至100平方米（約538至1,076平方呎）；常規生活護理店則為25至30平方米（約269至323平方呎）。

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香港投資推廣署助理署長劉智元表示，本港8月零售業銷售總價值約321億港元，按年上升5.6%，連續16個月錄得增長；8月訪港旅客達546萬人次，創2019年以來單月新高。他認為，有關數據反映本港經濟持續復甦。