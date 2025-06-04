沙田新城市廣場「小深圳」褪色　8間内地品牌食肆3間暫停營業

近年愈來愈多内地餐飲品牌攻港，在各大商場開店，其中沙田新城市廣場更有「小深圳」之稱，惟商場內其中三間內地品牌，近日同時突告暫停營業，包括人氣梳乎厘「Fufuland」、「檸季手打檸檬茶」和人氣銅鑼燒專賣店「北野銅鑼燒」。有區內街坊發現後將相關消息分享至社交平台，引來多人熱議，紛紛猜測三店疑似同期結業。



昨日（3日）所見，新城市廣場8間内地餐飲品牌，只有網民所提及的「Fufuland」、「檸季手打檸檬茶」和「北野銅鑼燒」仍張貼著「内部裝修」的通知，其他5間仍在照常營業。對於停業的内地餐廳，有市民就期望日後能夠引入一些香港本地餐廳。



6月3日新城市廣場「檸季手打檸檬茶」和「北野銅鑼燒」落閘，張貼著「内部裝修」啟示，沒有營業。（夏家朗攝）

6月3日新城市廣場人氣甜品店「Fufuland」店内陳列品已清空，閘上張貼「内部裝修」啟示，沒有營業。（夏家朗攝）

不少市民在沙田新城市選擇心水餐廳。（夏家朗攝）

開業僅3個月便暫停營業 店舖張貼「内部裝修」啟示

翻查資料發現，「Fufuland」、「檸季手打檸檬茶」和「北野銅鑼燒」均在今年3月2日於沙田新城市廣場正式營業，開業僅3個月，沙田新城市官網就已顯示暫停營業。3間店舖昨日拉閘無營業，閘上張貼著「内部裝修」啟示。

食環署牌照資料顯示，新城市廣場「Fufuland」領有食物製造廠，有效期至今年9月12日；新城市廣場「檸季手打檸檬茶」同樣領有食物製造廠，有效期至今年8月12日；新城市廣場「北野銅鑼燒」則未在牌照名單上。

沙田新城市官網顯示内地人氣銅鑼燒專賣店「北野銅鑼燒」已暫停營業。（資料圖片）

沙田新城市官網顯示手搖店「檸季手打檸檬茶」已暫停營業。（資料圖片）

沙田新城市官網顯示甜品店「Fufuland」已暫停營業。（資料圖片）

5間内地品牌餐廳仍正常營業

除了3間内地餐飲店暫停營業，沙田新城市其他5間内地品牌餐廳如常營業。内地人氣酸菜魚「太二老壇子酸菜魚」在午時12時17分沒有客人在外排隊等枱，其他日式和西式餐廳在中午約12半基本滿座，不少顧客在外取票等位。

沙田新城市廣場内地品牌餐廳「蘑界」如常營業，店鋪員工在外免費派發湯飲。（夏家朗攝）

沙田新城市廣場内地品牌餐廳「探魚」如常營業。（夏家朗攝）

沙田新城市廣場内地品牌餐廳「八合里」如常營業。（夏家朗攝）

沙田新城市廣場内地品牌餐廳「陳鵬鵬潮汕菜館」如常營業。（夏家朗攝）

沙田新城市廣場内地品牌餐廳「太二老墰子酸菜魚」如常營業。（夏家朗攝）

顧客：選擇餐廳時不會太留意餐廳品牌

對於近年多間内地餐廳入駐香港，住在沙田附近的王小姐就認爲香港市場大，賺得比内地多，所以就吸引更多餐廳來港設店。而身邊的周先生指，平時較少光顧内地飲食品牌，「覺得周圍都係（内地飲食品牌），冇乜特別。」他表示選擇餐廳時不會太留意餐廳品牌，最主要就是要好食。

居民認為内地品牌餐廳攻港是好發展

在日式餐廳等位的梁先生平日都在沙田附近用餐，他表示在選擇餐廳的時候都會留意餐廳品牌，平時就較多光顧本地小店或連鎖店。而對於近年香港多了内地品牌餐廳，梁先生認爲都算是一個好的發展，有競爭力才會有進步。

當提及部分内地餐廳暫停營業的消息後，他認香港租金貴，未必每一個餐廳都能承受到，「就算是一間内地出名的品牌入駐香港，也不是每個人都會光顧，始終都要看回顧客的意向和喜好。」他也期望商場能夠引入更多香港本地餐廳，支持本地市場。