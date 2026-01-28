內地品牌「星聚會KTV」在香港連開兩分店　投資署歡迎

投資推廣署周二（27日）宣布，在內地擁有超過1,000間分店、覆蓋140多個內地城市的卡拉OK品牌——星聚會KTV，設於中環蘭桂坊及銅鑼灣的兩間香港分店正式開幕，為本地娛樂消費產業注入新動力，是該集團拓展全球佈局的重要里程碑。



投資推廣署於2026年1月27日宣布，內地卡拉OK品牌星聚會KTV位於中環蘭桂坊及銅鑼灣的兩間香港分店正式開幕。圖示投資署助理署長劉智元（右五）、星聚會創始人及董事長翁培民（左五）、星聚會聯合創始人袁向榮（右二）、蘭桂坊集團主席盛智文（左四）等於中環分店開幕典禮合照。 （政府新聞處圖片）

品牌利用AI創科互動系統 設多個線上平台提升顧客體驗

投資署指出，星聚會KTV成立於2011年，品牌以人工智能創科互動系統及多感官娛樂空間顛覆傳統卡拉OK體驗，融合卡拉OK、桌遊、電競手遊等多元娛樂場景，並透過微信小程序、小紅書、直播等線上平台提升顧客體驗與互動，帶來嶄新線上線下一體化的娛樂消費模式。

投資署助理署長劉智元表示，歡迎星聚會KTV在香港設點並連開兩店。香港作為國際商業和文化樞紐，是內地企業出海的啓航點，有利星聚會KTV這類創新文娛企業以香港為國際運營平台。他期待星聚會KTV以香港為支點，將其獨特的社交娛樂體驗帶向全球。

投資推廣署於2026年1月27日宣布，內地卡拉OK品牌星聚會KTV位於中環蘭桂坊及銅鑼灣的兩間香港分店正式開幕。為中環新店。（政府新聞處圖片）

星聚會創始人：將以香港為跳板 進軍東南亞等市場

星聚會創始人及董事長翁培民表示，香港匯聚全球優質的資本、人才與文化資源，對前沿科技應用的接受度高，與該企業以人工智能（AI）重構文娛體驗的發展方向高度契合。同時，香港擁有背靠內地、聯通全球的獨特優勢，是品牌邁向國際的關鍵跳板，能高效連結亞太區以至全球市場資源。

翁培民續稱，公司將香港辦事處定位為亞太區域總部，承擔戰略決策中樞，統籌規劃品牌在亞太地區的市場拓展與本土化落地策略。未來，公司將以香港為跳板，進軍新加坡、馬來西亞等東南亞核心市場。