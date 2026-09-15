抗老護膚品2026｜編輯部推薦：不斷回購的眼霜、熬夜後必用精華水

25歲後，許多女生要開始面對膠原蛋白流失與初老問題，但這時其實並不需要立即將所有護膚品換成抗老逆齡的。而是應以修護、保濕抗氧化、預防細紋，或是局部根據需求進行更換護膚品為主，這次「01女生」3位編輯分享了25+ 抗老護膚品，分別有精華水、眼霜、精華以及面膜，都是能為肌膚注入活力。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、彈潤程度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

高級編輯 張懿慧：針對重塑眼周肌齡

高級編輯 張懿慧

眼周肌膚向來是最容易出賣年齡與肌膚狀態的脆弱部位，加上筆者平日也有化眼妝習慣，即使卸妝時動作再小心，也少不了輕微的摩擦拉扯，久而久之容易令眼底出現乾燥細紋。雖然一直以來都有使用眼霜的習慣，但隨著年齡增長，對眼霜的需求早已不再局限於基礎保濕，而是更針對重塑眼周肌齡、撫平細紋及提升輪廓。

高級編輯 張懿慧：針對重塑眼周肌齡（鄧倩螢 攝）

自入手這款眼霜後，就再沒轉用過別的品牌，這次已是第四次回購！最喜歡它質地絲滑滋潤、滲透迅速，即便疊加使用也沒有黏膩感，亦不會長暗粒。夜間護膚時，配合隨附的鑽石冰瓷導入棒使用，順著眉骨到眼底輕柔地打圈按摩，能加速吸收，同時舒緩眼部疲勞。持續使用一年多後，眼周肌膚能維持平滑狀態，追求穩定膚況的女生不妨一試！

編輯 許秀麗：改善熬夜後的憔悴

編輯 許秀麗：

踏入25＋，最讓感覺到明顯變化的是，熬夜後面部肌膚很容易透露出憔悴疲憊。近期筆者開始使用Le Colline的這些美肌液，它有著爽膚水的輕柔清爽，也有著精華的高效，作為早晚護膚的第一步更是事半功倍。

編輯 許秀麗：改善熬夜後的憔悴（鄧倩螢 攝）

這款美肌液揉合多種稀有成分，可在修復肌膚天然屏障，同時帶來顯著的抗老化及淡化色斑功效，使膚色回復均勻無瑕。對於經常熬夜或偶爾出現膚色蠟黃，這款美肌液是好幫手。尤其在連續使用一段時間後，膚質明顯變得細緻。

編輯 朱加曦：展現出健康亮澤

編輯 朱加曦：

因為香港氣候濕悶，肌膚常會因空氣污染問題致敏或不適，特別是隨歲月增長，問題逐漸被放大。近日常用這支精華，為護膚程序打底、做好基礎。質感水潤易推，而且很快滲透肌膚內，展現出健康亮澤的膚質，帶出精神感。可以配搭多款護膚品和化妝品，而不會形成碎屑，非常好用。

編輯 朱加曦：展現出健康亮澤（鄧倩螢 攝）

精華是Shiseido的皇牌產品，不少明星都是用家，包括BLACKPINK成員LISA。蘊含專利成分日本發酵山茶花精萃+，能夠激活抗歲月關鍵，改善肌膚老化循環。

編輯 許秀麗：晚間也是護膚好時機

編輯 許秀麗：

在熬夜後想快速回復肌膚好狀態，敷面膜絕對是首選！筆者本來就是fresh紅茶精華水的忠實粉絲，今年開始使用同一系列的這款紅茶晚間緊緻面膜，是第一次使用就有即時明顯變化，效果驚艷。

編輯 許秀麗：晚間也是護膚好時機（鄧倩螢 攝）

這款睡眠面膜，質感柔滑豐盈。每次使用時除了塗抹於面部外，還會用於頸部，因為頸部細紋也很容易曝露年紀。敷上一整晚後，肌膚都會明顯變得平滑有光澤，而且當日的底妝也會更貼服，完全不用擔心會卡粉、出現乾紋或其他肌膚問題。