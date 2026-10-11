美國限制中國光模組　上市公司影響幾何？｜伍禮賢

美國兩黨參議員於2026年9月聯合提出《保護國家安全系統免受中國光學模組侵害法案》（Securing National Security Systems from Chinese Optical Transceivers Act of 2026），擬禁止聯邦政府在涉密政務及敏感國家安全系統中，採用中國內地生產的光模組（光收發器）組件。此法案旨在降低相關設備對美國人工智能數據中心及政府系統的潛在供應鏈與國安風險。需要注意的是，目前該法案仍處於提案階段，尚未正式表決通過，最終的條款修訂與立法進程仍存在一定的不確定性。



法案核心內容與潛在陰霾

法案特別設置了為期5年的過渡緩衝期。這段時間一方面讓美國聯邦政府及國安單位有充裕時間進行系統更換，另一方面也是為了給美國本土及其他合規供應商預留擴充產能的時間。

此外，該法案還為未來的限制行動埋下伏線。法案明文授權美國商務部長與國防部長，未來有權根據最新的國家安全與風險評估報告，隨時將更多中國相關企業列入限制黑名單。這意味著，未來「去中國化」的範圍極有可能隨著行政命令的頒布而進一步擴大，令整體板塊長期籠罩在地緣政治的陰霾之下。

未來「去中國化」的範圍，極有可能隨著美國行政命令的頒布而進一步擴大。（Reuters）

儘管相關法規若通過將對內地企業赴美經營帶來負面打擊，但投資者在評估其對本港相關上市公司的潛在實質影響時，宜著重關注以下兩大核心維度。

海外生產佈局與「中資背景」辨識度

首先，投資者可留意內地企業全球化產能結構的落實進度。例如，全球最大的光纖預製棒、光纖及光纜供應商長飛光纖（6869.HK），目前已在東南亞、南美洲及歐洲等多個國家佈局生產基地。這種於海外市場進行本土化生產與銷售的策略，能幫助企業有效承接全球訂單，並分散單一市場的地緣政治風險。

全球最大的光纖預製棒、光纖及光纜供應商長飛光纖，已在東南亞、南美洲及歐洲等多個國家佈局生產基地。（長飛光纖官網）

另一個值得關注的焦點在於，即便內企在海外設有工廠，這些工廠未來是否能獲得美方豁免？或者美國客戶是否會因為其「中資背景」，而減少新產品的送審與認證？這將是未來觀察企業能否真正對沖政治風險的要點。

受影響範圍與原產地認定標準

其次，需評估相關企業直接涉及美國政府敏感系統的業務份額。如果法案最終的限制僅聚焦在華府聯邦政府系統本身，料對內地企業終端訂單的實際殺傷力相對有限。然而，若美方未來將原產地認定標準收緊（例如規定任何含有中國內地晶片或在內地組裝的光模組均受限），上游組件的「去中國化」壓力將會顯著提升。

以本港上市公司為例，納真科技（9856.HK）作為中國內地主要的專業光模組廠商，其一大優勢在於具備光晶片的自研和全棧（Full-stack）生產能力。在原產地認定標準可能收緊的政策預期下，其晶片自產能力在內地市場具備一定的進口替代防禦性。

納真科技作為中國內地主要的專業光模組廠商，其一大優勢在於具備光晶片的自研和全棧生產能力。（納真科技官網）

同時，這類具備自研能力的企業，未來亦可能尋求「內地設計、海外製造」的模式——效仿海外晶片廠的Fabless（無晶圓廠）營運模式，將自研技術轉移至不受美國法規限制的海外晶圓代工廠進行生產，以維持其國際業務的持續發展。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

