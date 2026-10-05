中美元首會晤　對投資市場的多層次影響｜伍禮賢

中美元首華盛頓會晤落幕，市場對此的解讀普遍呈現「短期維穩、長期博弈」的複雜情緒。雖然國家主席習近平與美國總統特朗普的會面釋放了和平的信號，並達成了延長貿易休戰期及「300億美元對等降稅安排」等八項共識，但同時亦令外界認為會晤欠缺重大突破，使得本次峰會的驚喜與失望並存。



市場的驚喜之處

本次峰會為市場帶來的最大驚喜，在於雙方展現出「管控僵局、避免破裂」的實務制度化傾向，筆者認為這主要體現在兩點。首先，貿易停火延長與象徵性降稅。在會晤前夕，雙方同意將原本於11月10日屆滿的貿易休戰期延長至2027年1月10日，並達成300億美元非敏感商品的對等降稅共識。這在很大程度上消除了第四季「關稅戰再度劇烈升級」的極端尾部風險，讓外資對大中華資產的配置多了一層短期安全墊。第二，人工智慧對話機制的建立。中美同意建立人工智能（AI）對話與溝通渠道，反映出兩國雖然在高科技領域競爭激烈，但有意願防止科技摩擦升級為不可控的黑天鵝事件，適度緩解了國際長線資金對科技板塊「全面脫鉤」的恐慌。

習近平與特朗普的會面達成了八項共識，但同時令外界認為欠缺重大突破。（美國白宮）

市場認為仍有提升的空間

儘管外交排場盛大，但金融市場的整體反應卻流於「冷清」，主因是會晤並未帶來實質性的結構性突破，以致雙方實質分歧未解，缺乏超預期紅利。筆者認為這又反映在兩個方面。第一，休戰期相對較短，不確定性懸而未決。貿易停火僅延長兩個月，遠短於市場先前預期的半年或以上。這表明特朗普政府仍將關稅作為關鍵談判籌碼，明年初之後的貿易局勢依然迷霧重重。其次，核心科技管制與晶片議題未見太大突破。無論是中方還是美方的成果清單，均未有觸及市場最為關心的晶片出口管制、稀土供應鏈等議題。這表明雙方的根本性制度和戰略競爭已無法透過一兩次元首會晤解決，科技「築牆設壘」的趨勢依然不可逆轉。

投資者關注的焦點板塊

儘管中美兩國在元首會晤後，投資市場的反應相對平靜，但筆者認為投資者仍可在以下的板塊當中尋找機遇。

醫藥與生科股：

受惠於中美在非敏感領域的降稅及AI醫療具備一定的對話空間，同時內地官方早前發布《醫藥工業發展「十五五」規劃》，無疑為相關板塊提供支持。部分具備商業化收入與高能見度訂單的醫藥生物科技龍頭有望吸納資金關注。



算力與晶片股：

晶片議題的神隱進一步強化了中國內地發展「科技自立自強」的決心，筆者相信國產替代的發展方向不會因為中美關係變換而受阻或中斷。這將刺激國產半導體、算力基建等「硬科技」板塊主題得到注視，政策紅利的機遇可望長期持續。



中美同意建立人工智能（AI）對話與溝通渠道，反映出兩國雖然在高科技領域競爭激烈，但有意願防止科技摩擦升級為不可控的黑天鵝事件。（新華社）

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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