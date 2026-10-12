長建CEO研討會　全球高層齊集香港　李澤鉅︰財務狀況歷來最雄厚

長江基建（1038）表示，近日舉行「CKI CEO研討會」，來自英國、澳洲、加拿大、荷蘭、德國及新西蘭等地的20家成員公司行政總裁齊集香港，與集團執行委員會委員進行兩天交流活動。該集團主席李澤鉅在會上表示，長江基建現時處於歷來最雄厚的財務狀況，具備更充裕「彈藥」尋求具回報潛力的投資機會。



李澤鉅指，長建現時處於歷來最雄厚的財務狀況。﹙資料圖片﹚

甘慶林回顧逾30宗收購

李澤鉅又表示，旗下業務的行政總裁都是集團駐世界各地的大使，鼓勵他們為長江集團物色新項目。

另外，適逢長江基建上市30周年，集團聯席董事總經理甘慶林以回顧集團歷年收購為揭幕演講主題，提到集團多年來完成逾30宗收購，逐步建立起世界級基建資產組合，項目包括英國Wales & West Gas Networks 、澳洲United Energy、加拿大Canadian Power、新西蘭 Wellington Electricity 等。

長江基建舉行了年度「CKI CEO研討會」。 （資料圖片）

AI應用成研討重點

另外，集團聯席董事總經理甄達安與總經理暨財務總監陳來順分別介紹集團營運及財務概況。研討會其他環節包括：身兼長江基建執行董事及長江和記實業集團聯席董事總經理兼財務董事的陸法蘭，主講長江基建在長江和記集團中的角色；受規管業務代表Northumbrian Water分享近年應對外在環境變遷的經驗；非受規管項目Reliance及ista則介紹業務概況，以及與其他成員公司合作產生的協同效應。會上亦重點討論在基建營運中應用人工智能（AI）。

「CKI CEO 研討會」是長江基建的旗艦內部活動，讓集團及各成員公司的高級領導聚首一堂，一方面由集團高層向各項目行政總裁闡述長江基建的最新發展、策略及未來路向；另一方面各行政總裁亦分享業務心得，就行業營運環境、所在國家之經濟及地緣政治概況、與及環球宏觀局勢交流見解。

長江基建稱，除CEO研討會外，集團每年均舉行不同會議及活動，加強「跨地域、跨行業及跨公司」的內部交流與聯繫，包括健康與安全、公共關係、財務、受規管業務、業務拓展及未來科技等研討會，以及隔年舉辦的「長建環球一家同樂日」。