善心三代傳承：李氏家族價值觀　看長江基建長線投資邏輯｜彭偉新

筆者日前在本地報章中看到一則小道消息，指農曆新年一場私人銀行客戶活動的大抽獎中，長和集團主席李澤鉅的孩子幸運地抽中價值十萬港元的黃金獎品。然而，這份突如其來的幸運並沒有被據為己有，反而選擇全數捐贈予公益金，與社會分享這份喜悅。今次李澤鉅孩子的捐獎行動，正是延續父親及祖父多年來對公益金的堅定支持，體現善心三代相傳的家族傳統。雖然若以金額計算，這十萬元與過去兩代人數十年以來動輒以億計的捐款相比，或許只是九牛一毛，但善款從來不在乎數字多寡，而在乎心意與價值觀的承傳。從第三代年紀輕輕已懂得將個人所得回饋社會，可清楚看到上一輩言傳身教、耳濡目染、日積月累的成果。



自2018年李嘉誠正式退下火線，把集團重任交棒予第二代後，外界一直關注李氏家族如何部署未來傳承。如今看來，家族對第三代的培育似乎早已潛移默化地展開，並非單純在商業管理層面上的歷練，更包括價值觀與處世之道的塑造。他曾言：「君子愛財，取之有道。」這句話既道出營商之本，也點明做人原則。從今次第三代的善舉中，隱約可見那份取諸社會、用諸社會的精神，正是祖父一脈相承的影子。企業經營似乎並未影響家族精神與核心價值觀的傳承，下一代仍很好地受到傳統華人美德的薰陶與教育，並主動回饋社會，頗能反映近年來全球家族的慈善事業發展趨勢。

在現實世界中，公司掌舵人是甚麼樣的人，往往決定企業能走多遠、走得多穩。擁有正確價值觀與社會責任感的接班人，不僅能守業，更能在變局中開新局。當家族精神能夠透過身教自然傳承，而非刻意雕琢，這種根植於內心的信念，才是企業長青與家族延續的真正基石。長江集團的例子顯示，企業即使面對複雜的外部環境，內在堅守家族價值觀與積極參與慈善，仍是確保基業長青、代代相傳的重要支柱。而這亦代入到穩健的營商風格。

談到李氏家族，亦不得不提長江基建近年的發展動向，長江基建業務主要集中於受規管的公用事業，包括水務及電力，市場以英國及澳洲為主，其中英國業務約佔集團收入49%，澳洲約佔22%。透過持有及營運多個基礎設施項目，集團為投資者提供穩定的現金流與回報，並持續尋求增長機會。近期多項出售交易，將有助提升集團短期盈利，更重要的是增加手頭現金，為未來併購或派發股息提供彈性。當中包括UK Rails剝離計劃，預計為集團帶來約9億英鎊現金，有助降低財務槓桿、優化資本結構。此外，UKPN的出售交易作價約105.5億英鎊，估值相當於2025年底約920億英鎊監管資產基礎（RAB）的1.6倍，預期可帶來超過16%的股權內部回報率（IRR），同時提升未來併購靈活性。

長江基建集團(01038)於去年10月15日至今年3月12日期間的資金流狀況。（圖１）

在高利率環境下，現金回報率約達3%至4%，對長建而言亦屬利好。中期而言，監管機構提高允許回報率，加上大型基建項目推進，將有助推動收入增長；長期而言，戰略性資產持續獲政治與經濟支持，將進一步提升資本運用效率與回報潛力，鞏固其市場地位。

從股價表現來看，長江基建自2025年10月15日至2026年3月12日期間累升22.64%，期間錄得約25.55億港元資金流入，其中大戶佔13.48億港元，散戶佔12.06億港元，大戶與散戶資金流比率約為1.1比1 (見圖1)，顯示機構與散戶對該股看法大致一致。期間大戶投資者坐貨比率一度低見 -14.37%，其後回升至最高36.63%，惟截至2026年3月12日回落至6.8%。動力有所回軟，相信與大市近期回調、投資者入市態度轉趨審慎有關。

目前市場共有15位分析師覆蓋長江基建。市場預期集團2025年全年收入約為50.48億港元，按年微升1.1%；2026及2027年收入分別預測增長1.8%及2.1%。三年每股盈利預測分別為3.43港元、3.73港元及3.89港元。以現價計算，相當於約19.2倍、17.6倍及16.9倍預測市盈率。市場目標價介乎61港元至82港元，中位數約為68.2港元。按現價計算，上望空間約3%。不過，隨著UKPN出售後現金充裕，無論用作新投資項目或派發特別股息，均有助提升每股資產價值，或觸發估值重評，目標價未來存在上調空間。策略方面，可考慮待股價回調至自2026年1月底以來橫行區底部約62.4港元附近吸納。若2026年預測市盈率回升至19倍，合理價約為69港元。以62.4港元作為買入價計，潛在升幅約10.6%。只要股價能企穩60港元以上，中線仍可續持。

