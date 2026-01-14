長江基建︰牽頭出售UK Rails獲英政府審批　料月內完成

長江基建(1038)表示，其牽頭出售英國鐵路車輛租賃公司UK Rails(Eversholt Rail)的交易，已獲英國競爭監管機構競爭及市場管理局(CMA)審批，預期交易於本月內完成後，將帶來理想的入賬收益。

UK Rails(Eversholt Rail)現時由長江基建(65%)、長江實業(20%)、電能實業(10%)及長江和記(5%)共同持有。

長江集團主席李澤鉅在去年8月於長江實業中期業績報告中指出，長江集團系內各成員公司所組成的合營企業，已同意出售UK Rails(Eversholt Rail)的所有權益，該項交易將可讓合營企業釋放出售資產的潛在價值。

此外，李澤鉅於去年7月回應有關交易時表示：「有買有賣，生意才能做得更大。我們一向不喜歡借貸，遂不時儲備資金進行更大的交易。」

大行報告料出售累計回報達兩倍

UK Rails（Eversholt Rail）為英國主要鐵路車輛租賃公司之一。該公司以長期合約出租地域性、短途和高速載客列車，以及貨運機車，為鐵路及貨物運輸營運商提供服務。長江基建及長江和記於2015年，按企業價值25億英鎊（時值293億港元）收購UK Rails（Eversholt Rail），各佔50%股權。

資料顯示，滙豐及摩通於去年七月分別發表之分析報告，均提及出售UK Rails （Eversholt Rail）之累計回報約為原本投資之兩倍，其中摩根大通相信此舉展現長江基建重新配置資本以提升股東回報之能力，認為長江基建可能投放資本去收購具可靠穩健現金流的項目。匯豐亦表示交易所得現金很大可能被重新配置到風險回報較佳及或與現有業務具協同效應的投資機會。

據接近長江集團的人士表示：「李澤鉅就交易之回應、及滙豐與摩根大通分析員報告之評論，不只適用於長江基建，亦為整個長江集團之策略。」