餐飲史上最大併購夢幻滅！　星巴克一句「不買」　Chipotle收跌4%

星巴克（SBUX-US）昨日（12日）親口否認收購墨西哥捲餅連鎖業者Chipotle（CMG-US），為連日沸騰的併購傳聞當頭澆下一盆冷水。消息一出，Chipotle股價應聲下挫，周一收挫近4%。星巴克股價則回升近2%。市場原本期待這場交易能寫下餐飲業史上規模最大的收購紀錄，如今隨著星巴克一句「沒這回事」，美夢迅速降溫。



星巴克周一（12日）親口否認收購墨西哥捲餅連鎖業者Chipotle。 （資料圖片）

一句話打碎市場想像

據外媒報導，星巴克發言人向《CNBC》主持人Jim Cramer表示，公司無意收購Chipotle。這番表態等於直接推翻《金融時報》上周四的報導。該報導引述消息人士指出，星巴克數月來持續與顧問合作，評估向Chipotle提出收購要約的可能性。一旦成真，這筆交易將改寫餐飲業併購史的規模紀錄。

面對傳聞，星巴克上周已強調，公司當前首要任務是貫徹既定的轉型方針。這套策略已讓星巴克逐步擺脫銷售長期疲軟的困境，重新找回成長動能。

星巴克現任執行長尼柯爾（Brian Niccol）過去曾執掌Chipotle。 （資料圖片）

兩派股東看法分歧

據外媒報道，星巴克與Chipotle之間的特殊連結，來自星巴克現任執行長尼柯爾（Brian Niccol）。他過去曾執掌Chipotle，帶領公司走出低谷，並締造連續多年亮眼的業績表現。正因這層淵源，部分Chipotle投資人原本寄望，若交易成局，尼柯爾能再度回鍋參與經營。然而，星巴克股東的顧慮恰恰相反。他們認為公司轉型仍在半途，此時砸下重金進行大型併購，不僅所費不貲，更可能讓管理層蠟燭兩頭燒。分析師此前也對這樁潛在交易持保留態度，直言兩家企業的經營模式與客群定位相去甚遠。

市場情緒充分反映在股價上。當併購消息曝光後，Chipotle股價走高，星巴克則承壓。周一星巴克出面闢謠後，Chipotle收挫3.77%、而星巴克則收升1.7%。

Chipotle自救力拚翻身

Chipotle本身也正努力重返成長軌道。2025年該公司來客數走滑，過去一年股價縮水約兩成，反而讓它成為買家眼中「相對划算」的標的。Semafor本月稍早披露，Chipotle已延攬顧問，為可能的維權投資人施壓或非自願收購提案預作準備。近來Chipotle加快新品推出節奏，並著手調整會員忠誠方案，銷售頹勢已開始出現轉機。