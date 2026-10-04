9月29日，星巴克國際大巴扎非遺旗艦店和星巴克天山國際機場店同步開業，星巴克正式進入新疆市場。星巴克中國的決定引來美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾的批評，指「這是一個令人震驚、道德破產的決定。」10月3日，中國外交部發言人郭嘉昆回應事件表示，所謂新疆存在「種族滅絕」是赤裸裸的謊言。美方有關機構慣於出於政治目的無中生有、攻擊抹黑中國，毫無信譽可言。



星巴克國際大巴扎非遺旗艦店。（瀟湘晨報）

據新加坡《聯合早報》報道，星巴克中國的決定引來美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾的批評。他星期四（10月1日）發表聲明，譴責星巴克在中國新疆開設門店的做法，呼籲星巴克應立即關停在新疆的門店。

穆勒納爾稱，「對於一家以社會責任為榮的公司而言，這是一個令人震驚、道德破產的決定。」

10月3日，中國外交部例行記者會上，有外媒記者提問，美國國會眾院「中國特設委」指責星巴克將在中國新疆開設門店的決定「道德淪喪」，稱中國政府對維吾爾族實施「種族滅絕」。外交部有何評論？

星巴克國際大巴扎非遺旗艦店。（瀟湘晨報）

星巴克國際大巴扎非遺旗艦店。（瀟湘晨報）

星巴克國際大巴扎非遺旗艦店。（瀟湘晨報）

郭嘉昆回應事件表示，所謂新疆存在「種族滅絕」是赤裸裸的謊言。美方有關機構慣於出於政治目的無中生有、攻擊抹黑中國，毫無信譽可言。

當前新疆社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦。中國將繼續擴大高水平對外開放，為外國企業在華投資經營提供更多機遇。