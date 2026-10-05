星巴克新疆開店 學者：特朗普壓制對華鷹派雙邊關係趨穩

美國咖啡連鎖巨頭星巴克9月底在新疆開店，美國國會眾議院中國問題特別委員會批評星巴克的決定「道德淪喪」，敦促關閉在新疆開設的首批門店。中國外交部則不點名批評美方有關機構出於政治目的，慣於無中生有、攻擊抹黑中國，毫無信譽可言。



受訪學者分析，美眾議院中國問題特別委員會成立超過三年半，根本職責就是與中國作對，敦促行政部門對華採取各種鷹派措施，包括打出「新疆牌」。但美國總統特朗普第二任期持續壓制行政團隊中對華鷹派閣員，預計這類小摩擦不會對中美關係有任何顛覆性影響。

星巴克兩家特色門店9月29日在新疆首府烏魯木齊同步開業，一家位於天山國際機場，另一家位於烏魯木齊國際大巴扎。圖為星巴克新疆國際大巴扎非遺旗艦店店員10月3日在店內向顧客介紹產品。 （中新社/聯合早報）

星巴克過去幾年持續面臨中國品牌激烈競爭，利潤不斷承壓後，去年11月向中國私募基金博裕投資出售在中國零售業務控股權，並成立合資企業。這宗交易今年4月完成，博裕持有60%股權，星巴克保留40%股權。

星巴克在大陸約8000家直營門店轉為特許經營，由合資公司管理；但星巴克繼續持有品牌和智慧財產權，授權合資企業使用。合資公司長期目標是將大陸門店拓展至2萬家。

據「星巴克中國」微信公眾號消息，兩家特色門店9月29日在新疆首府烏魯木齊同步開業。一家位於天山國際機場，以「絲路驛站」為主題，為旅客提供休憩和消費空間。

本文獲《聯合早報》授權刊載。