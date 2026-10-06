深圳星巴克顧客倒水落桌讓寵物狗舔喝　拍片者斥不衞生　客服回應

帶寵物用餐也要留心其他食客的感受。深圳1間星巴克（Starbucks）被指有顧客直接把水倒在桌面，讓寵物狗舔喝，引起衞生爭議。有當地網民上傳影片，拍到1隻白色小狗把頭伸向店內圓桌，嘴部貼近桌面舔舐，旁邊放有手機、水樽及充電線。拍攝者批評做法不衞生、缺乏公德心。內媒報道，星巴克客服回應稱，店內其實不允許寵物進入，會核實事件並加強涉事門店管理。



深圳1間星巴克（Starbucks）被指有顧客直接把水倒在桌面，讓寵物狗舔喝，引起衞生爭議。（網上影片截圖）

白色小狗低頭舔桌面 拍攝者批不衞生

據后浪視頻報道，有網民在廣東深圳1間星巴克拍下上述情況，指有人直接把水倒在桌上餵狗，令其難以接受，「十分不衞生，缺乏公共素養」。片段中，白色小狗靠近圓桌邊緣，多次低頭舔舐桌面，附近有其他顧客坐着。不過，影片未完整呈現倒水的過程，也未見現場職員有否即時介入。

十分不衞生，缺乏公共素養。 網民批評

星巴克客服稱不允許寵物進入 核實後會處理

后浪視頻引述星巴克客服表示，這類情況不被允許，若職員發現應立即上前制止，正常情況下，門店不會讓寵物進入，總部核實情況後會作出處理，又表示會加強涉事門店管理。

正常情況下，門店不會讓寵物進入，總部核實情況後會作出處理。 星巴克客服

寵物友好門店可帶狗入內？客服曾解釋活動範圍

星巴克設有「寵物友好門店」，但相關安排不代表寵物可以自由進入室內堂食區。《廣州日報》今年6月9日曾報道，廣州番禺漢溪大道1間星巴克有顧客把寵物狗帶入室內，讓牠在長椅上活動，令部分顧客感到不適。

廣州番禺漢溪大道1間星巴克曾有顧客把寵物狗帶入室內。（《廣州日報》圖片）

該報記者當時致電星巴克客服查詢，客服確認該店屬寵物友好門店，但解釋寵物僅可在店外指定外擺區域活動，不建議顧客把寵物帶入室內堂食區。客服亦表示，寵物友好門店會在外擺區設置寵物掛鈎及飲水設施。這是較早發生於廣州的另一宗事件，並非今次深圳影片的後續。

星巴克有寵物友好空間。（網上圖片）

星巴克有寵物友好空間，提供免費「爪布奇諾」及「無濃縮美式」等服務。

官方提供寵物飲水服務 涉事店安排仍待確認

星巴克中國今年7月30日公布的「興趣社區空間」資料，亦列有寵物友好空間，提供免費「爪布奇諾」及「無濃縮美式」等服務。官方註明，「無濃縮美式」的成分是冰水或常溫水。