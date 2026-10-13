本地薑擊退過江龍！「雞蛋仔」19萬租蜜雪冰城港首店　租金平幾錢

「本地薑」擊退「過江龍」？內地茶飲巨頭「蜜雪冰城」位於旺角銀行中心廣場的香港首間分店，經營不足三年便黯然結業，品牌全面撤出旺角。不過，該舖速由主要售賣雞蛋仔的本地小食店「堂小二」接手，市傳月租約19萬元接手，較蜜雪冰城舊約平1萬元，呎租約461元。



堂小二以往主要在新界一帶擴張，是次首次殺入核心區。以該店一份「原味雞蛋仔」售價20元計算，每個月要賣9,500份才夠交租！



蜜雪冰城撤出旺角 香港首店黯然拆招牌

涉及舖位為銀行中心廣場5號地舖，建築面積約412平方呎，鄰近旺角港鐵站，舊租客為內地連鎖茶飲巨頭「蜜雪冰城」。2023年12月蜜雪冰城攻港之時，便是選址該舖作為首個據點，昔日月租約20萬元，呎租約485元。

該舖鄰近旺角港鐵站，但即使該品牌落戶人流暢旺的此舖，仍經營不足三年，就黯然執笠敗走，於上周清拆招牌離場。連同先前結業的兆萬中心分店，自此蜜雪冰城全面撤出旺角。

本地薑「堂小二」極速接手 19萬承租微跌1萬

過江龍退場，卻成為了「本地薑」擴張的契機。該舖位交吉極短時間內，已速由售賣香港傳統小食的「堂小二」接手。市傳新月租約19萬元，較蜜雪冰城舊租金微減1萬元，最新呎租約461元。

據現場所見，舖位關於蜜雪冰城的痕跡已全數消失，門面採用黑色塑膠布將舊招牌完全遮蓋，並已圍上白色圍板。（李煥好攝）

今年11月開業 賣9500份雞蛋仔夠交租

據現場所見，舖位關於蜜雪冰城的痕跡已全數消失，門面採用黑色塑膠布將舊招牌完全遮蓋，並已圍上白色圍板。圍板上貼有告示，透露新租客為堂小二，並預告將於今年11月開業。

圍板上貼有告示，透露新租客為堂小二，並預告將於今年11月開業。（網上圖片）

據悉，堂小二主要售賣本地傳統小食，憑藉雞蛋仔、手撕雞腸粉及格仔餅等爆紅。以堂小二一份「原味雞蛋仔」售價20元計算，該品牌每月需賣出9,500份才夠交租。

由新界殺入市區 石門店鄰近蜜雪冰城舊址

有趣的是，堂小二似乎與內地過江龍特別有「緣份」。其石門分店正正鄰近蜜雪冰城的舊址，周邊更不乏「Linlee林里手打檸檬茶」及「快樂番薯」等內地過江龍品牌包圍。如今堂小二從新界向核心區擴張，更直接頂手蜜雪冰城的「發跡地」！

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