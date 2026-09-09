攻港「水土不服」？蜜雪冰城敗走旺角兆萬中心舖　年內連執五間店

旺角一線街道出現內地茶飲品牌於同舖「無縫接棒」。曾以「5蚊雪糕、9蚊檸檬水」打響名堂的內地茶飲「蜜雪冰城」，其位於旺角西洋菜南街兆萬中心的地舖，在每月要售出逾2.1萬杯檸檬水才夠交租的壓力下敗走，其一年內已連執5間分店。



值得留意的是，接手該旺角舖位的，是同樣來自內地的網紅泰式奶茶品牌「泰柯茶園（TamKoKo）」，最新租金較舊約回落約15.8%。



內地泰式茶飲品牌承租舖位 在港首間分店

涉及物業為旺角西洋菜街1N號兆萬中心地下G03至G04號舖，建築面積約824平方呎。據悉，該舖最新以16萬元租予內地泰式茶飲品牌泰柯茶園（TamKoKo），呎租約194元。為該品牌在港的首間分店。據網上相片可見，該舖現已進行圍板裝修，並寫有「9月開業」的字眼。

涉及物業為旺角西洋菜街1N號兆萬中心地下G03至G04號舖。（網上圖片）

內地茶飲過江龍接手 月賣5714杯交租

資料顯示，該品牌於2025年4月在蘇州成立，以濃郁的泰式奶茶和加入奶酪的創新口感而聞名。若以一杯品牌主打的「鹹法酪泰奶」定價24元人民幣（約28港元）計算，該店每月需賣出約5,714杯，才剛好足夠支付基本租金。

蜜雪冰城曾19萬租用 新租平約15.8%

該舖位上一手租客為內地平價茶飲龍頭蜜雪冰城，於2024年以每月約19萬元承租，當時呎租約231元，最新租金較舊約回落約15.8%。而蜜雪冰城租用前，該舖位過去四年皆為短租，租客包括電話配件及時裝店等，短租每月由10萬至15萬不等。

有市場人士分析，蜜雪冰城在香港主打親民價格，但香港的舖租及人工成本偏高，蜜雪冰城需要依靠極高銷量，才能「冚到租金」。因此這種靠「薄利多銷、低價走量」的商業模式，在香港容易出現「水土不服」。若以該舖舊月租19萬元及招牌9元檸檬水計算，門店每月要售出逾2.1萬杯檸檬水，才足以抵銷昂貴的租金成本。

該舖位上一手租客為內地平價茶飲龍頭蜜雪冰城，月租約19萬元。（蔡偉南攝）

攻港現「水土不服」？年內執至少5間店

蜜雪冰城於2023年底強勢攻港，首年已累積開設9間分店，其中旺角的兩間分店更只相距約300米路程。然而，這股凌厲的擴張氣勢未能持續。計及是次退租的旺角兆萬店，蜜雪冰城今年內已在香港關閉至少5間門店，涉及尖沙咀彌敦道、元朗、沙田石門及荃灣如心廣場等據點。

蜜雪冰城於2023年底強勢攻港，首年已累積開設9間分店，其中旺角的兩間分店更只相距約300米路程。

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