蜜雪冰城攻港首店「拆招牌」　公司股價早露玄機？　較高位瀉七成

內地茶飲品牌熱潮退卻。曾以「5蚊雪糕、9蚊檸檬水」打響名堂的內地茶飲「蜜雪冰城」接連縮減香港分店後，其開業近三年、位於旺角銀行中心的香港首店近日被發現已拆除招牌及搬走店內器材，疑似結業。



昨日有網民發現，蜜雪冰城旺角銀行中心分店現已拆下招牌，店內設備亦已搬走。該店為蜜雪冰城香港首間分店，於2023年12月開業。

據早前報道，旺角銀行中心分店面積約412平方呎，市場消息指月租約20萬元。以每杯9元的招牌檸檬水計算，每月需售出逾2.2萬杯，才足以抵銷昂貴的租金成本。

有市場人士分析，蜜雪冰城在香港主打親民價格，但香港的舖租及人工成本偏高，蜜雪冰城需要依靠極高銷量，才能「冚到租金」。因此這種靠「薄利多銷、低價走量」的商業模式，在香港容易出現「水土不服」。

市值較高位蒸發近1700億元

事實上，蜜雪冰城母企蜜雪集團（2097）自2025年3月3日以202.5元上市以來，股價經歷了「先飆升後回落」的走勢，曾於上市約2至3個月後（2025年中）衝高突破615至618元，累計升幅曾超過200%，其後回落，現報174.4元，股價較高位回落七成，市值蒸發約1,686億港元。

蜜雪冰城於2023年底強勢攻港，首年已累積開設9間分店，其中旺角的兩間分店更只相距約300米路程。

平價茶飲神話破滅？年內累計6店結業

蜜雪冰城於2023年底強勢攻港，首年已累積開設9間分店，其中旺角的兩間分店更只相距約300米路程。然而，這股凌厲的擴張氣勢未能持續。計及是次離場的旺角銀行中心店，蜜雪冰城今年內已在香港關閉至少6間門店，涉及旺角兆萬、尖沙咀彌敦道、元朗、沙田石門及荃灣如心廣場等據點。