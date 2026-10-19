從Getty Images淪「仙股」　看AI浪潮下的商業轉型｜方保僑

多年來，知名圖庫企業 Getty Images 一直是全球廣告設計、媒體出版和企業宣傳獲取高清正版圖片的標準平台。然而，隨著 Midjourney、DALL-E 等生成式 AI（Generative AI）技術普及，「輸入提示詞（Prompt）即可秒速產圖」已成為內容創作的新日常。最新市場數據顯示，Getty Images 的市值由高峰期的二十多億美元急跌至一千多萬美元，股價甚至跌破一美元，淪為俗稱的「仙股」。公司目前背負近二十億美元的龐大債務。這家曾經的圖庫霸主，正面臨前所未有的生死存亡危機。在龐大債務與 AI 生成圖像日益激烈的競爭下，有傳該公司上星期計劃啟動 Chapter 11 破產重組程序。這是在其與競爭對手 Shutterstock 擬議的併購案宣告失敗後，進行的一次重大重整。



過去 Getty Images 最引以為傲的「護城河」，建立在龐大的專業攝影師陣容、獨家優質圖片庫以及完善的商業版權保障之上。然而，生成式 AI 的崛起實施了無情的「降維打擊」。現今行銷團隊或設計師僅需極低成本，便能在短時間內生成高度符合需求且風格獨特的影像。許多企業客戶在衡量時間成本與預算效益後，對 AI 產圖的接受度大幅提高，進一步侵蝕了傳統圖庫的客源。這種極高的生產效率與成本優勢，急劇削弱了市場對傳統付費授權圖庫的依賴，導致傳統「按張賣圖、按次授權」的商業模式出現斷崖式下跌。

Getty Images於2026年10月12日表示，將申請破產並私有化，預計年底前完成重組。（Getty）

事實上，Getty Images 並非沒有反擊，他們一方面發起法律訴訟，控告部分 AI 開發商未經許可使用其版權圖片訓練模型；另一方面也嘗試順應潮流，推出強調「具備商業授權安全」的自家 AI 圖像生成平台，希望藉由訓練數據的合規性來吸引企業客戶。然而，這類技術防守與合規訴求，在面對開源模型快速演進及價格戰時顯得相當被動，未能及時挽回用戶向更靈活、更新更快且成本更低的生成式 AI 平台流失。當舊業務的營收大幅萎縮，而新業務又尚未形成獲利支柱時，龐大的債務負擔便成為壓垮企業的重石。

從 Getty Images 的困境來看，生成式 AI 對傳統產業的衝擊絕非單純的技術工具升級，而是整個產業價值鏈的重新洗牌。過去依靠資訊不對稱或資源壟斷建立起來的商業壁壘，在強大的演算法與算力面前顯得極為脆弱。各種類型的傳統數碼內容供應商，若缺乏快速應變與重構產品價值的能力，最終將面臨被市場淘汰的危機。

生成式AI對傳統產業的衝擊絕非單純的技術工具升級，而是整個產業價值鏈的重新洗牌。（Unsplash@Andres Siimon）

企業在推動數位轉型時，若僅將 AI 作為既有業務的補丁，而非重新檢視並重塑本身的商業變現邏輯，終究難以抵禦變革的浪潮。傳統圖庫與版權業者若要走出困局，不能再死守單純的圖片授權販售，須將核心價值轉向法律合規審查、專屬模型訓練數據標註及與 AI 工作流更深度的整合服務，才能在生成式 AI 時代中尋得新的生存空間。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組織，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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