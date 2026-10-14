AI泡沫論丨 2萬億估值大考？　Anthropic將「曬」Q3營收！

衝刺史上最大IPO的前夕，Anthropic被爆即將首次亮出Q3財報。據美媒消息，這家AI巨頭計劃今天（當地時間周三）在一場閉門會上向投資者披露第三季度營收數據。這意味着，市場迎來審視Anthropic實力的關鍵窗口。一份財報，牽動全球科技行情眼下，AI行情高度綁定營收表現。



Anthropic把雲夥伴渠道銷售計入營收

巨頭財報正日漸成為科技交易的核心看點。上周，OpenAI的營收報告已經在資本市場掀起不小波瀾。據OpenAI向投資者披露，截至9月底其年化營收約為500億美元，低於此前廣泛流傳的700億。

不過這約200億美元的差距，主要源於計算口徑不同。據悉，Anthropic把雲夥伴渠道銷售計入營收，OpenAI則不計。公司還預計2026年全年收入將達360億美元，並預計到2030年營收將增長至3500億美元。

今年3月，OpenAI剛剛完成了一輪規模創紀錄的1220億美元融資。公司於6月秘密向監管機構提交上市文件，高管此前暗示稱有望於2027年上市。另外，OpenAI正在洽談的新一輪融資。目標投前估值約為1.4萬億美元，計劃募集至少300億美元。本次，Anthropic是否會採用OpenAI相同的統計口徑，目前尚不得而知。

但這組財務數字將首次讓投資者看清Anthropic真實的增長與盈利狀況，為IPO估值提供依據。同時，公司管理層與投行也能借此試探市場水温。

2026年9月15日，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei，左）與Salesforce執行長兼共同創辦人Marc Benioff（右）出席在美國加州三藩市舉行的2026Dreamforce峰會。（Reuters）

估值或達2萬億美元

Anthropic此次推進上市，瞄準的目標估值最高達2萬億美元，超過OpenAI估值紀錄。據知情人士透露，按最新營收預測，公司今年底營收或將超過1000億美元。若這一估值目標實現，Anthropic將一舉超越SpaceX此前紀錄，成為有史以來規模最大的IPO。

今年早些時候，Anthropic已向SEC秘密遞交了上市文件，但尚未公開招股書財務數據。此前美媒報道稱，公司計劃在11月掛牌，但並未證實具體時間表。眼下，利率上行正加劇市場對AI投資的擔憂。市場環境仍是決定Anthropic能否順利上市的關鍵變量。

本周早些時候，英特爾和博通CEO齊聲警告稱：AI最大的瓶頸不是晶片，是錢。他們認為長期算力需求依舊大於供給，但隨着利率攀升，資金獲取渠道可能成為AI公司面臨的最大約束。

此言一齣，AI硬科技火速遭市場恐慌拋售。當下，Anthropic這場世紀IPO，恰好撞上AI板塊情緒偏弱的階段。這份三季度財務數據的好壞，很大程度上將決定上市計劃能否順利推進。

市場分析指出，Anthropic上市成敗不單看自身業務增長，也取決於當下整體市場的風險偏好。多家投行正在持續跟蹤成長股、AI 資產的資金需求變化。而Anthropic此次披露的財務數據，也被視為衡量大型AI企業上市價值的重要窗口。