美股｜美國9月CPI高於預期　道指早段下跌　納指挫1%

美國9月份通脹高於預期，美股周三（10月13日）早段下跌。其中，納指最新跌1%。美國9月消費物價指數（CPI）按年漲3.7%，高於市場預期的3.6%，也高於8月份的3.4%；核心CPI按年升2.6%，高於市場預期的2.5%，前值為漲2.4%。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間10月14日

【22:52】Nvidia跌2% Tesla挫1.8%

道指最新報51,612點，跌57點或0.11%；納指最新報26,918點，跌286點或1.05%；標普500指數現報7,744點，跌61點或0.78%。

重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia現跌2.06%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla挫1.84%、微軟跌1.04%。蘋果公司（Apple）則升0.96%。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

【22:50】油價反覆 Bitcoin跌穿8.2萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶94.86美元，升0.72美元或0.76%。布蘭特原油期貨最新每桶報105.68美元，跌0.01美元或0.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,857.36美元，24小時內約跌2%。