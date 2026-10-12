美股｜道指收市升195點　油價約漲2%

沙特利雅特機場發生致命攻擊後，國際油價上揚。但由於美俄達成柴油協議，以及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 稱俄烏同意「能源停火」，令油價升幅得以遏制，至收市約漲2%。美股周一 （10月12日）個別發展，道指最多曾升273點，至收市仍漲195點；納指及標指則下跌。



圖為2026年3月9日，美國紐約證券交易所（NYSE）交易員在交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月13日

【04:13】Meta漲逾3.3% 美光科技及SK海力士約跌4%

道指收市報51,850.55點，升195.60點或0.38%；納指收報27,245.90點，跌120.27點或0.44%；標普500指數收報7,807.24點，跌4.30點或0.06%。

重磅科技股方面，Meta漲3.38%、蘋果公司升1.29%；AI晶片龍頭Nvidia跌1.29%、Tesla挫1.22%。

另外，記憶晶片股下跌，美光科技（Micron Technology）跌3.88%、Sandisk跌5.97%、SK海力士ADR挫4.02%。

【04:03】中概股指數收跌0.38%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.38%。其中，阿里巴巴ADR跌0.53%。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

【03:53】油價約升2% 美元指數上揚

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報93.74美元﻿，升1.89美元或2.06%；倫敦布蘭特期油每桶收報106.65美元，升1.93美元或1.84%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於102.59，升0.37%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.68，較前一個交易日約升0.29%。

【03:52】現貨金價下跌 Bitcoin報8.2萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報4,168.18美元，跌26.06美元或0.62%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報82,763.67美元，24小時內約跌1%。

【03:25】恒指夜期收報24,228點 低水43點

恒指夜市期指收報24,228點，跌18點，較恒指收市24,271點，低水43點，成交6,376張。

油價：圖為2019年10月12日，沙特阿拉伯布蓋格（Abqaiq）的石油設施，顯示沙特阿美（Saudi Aramco）的公司標誌。（Reuters）

本港時間10月12日

【22:52】Nvidia跌逾1.5% Meta漲逾3.5%

道指最新報51,876點，升221點或0.43%；納指最新報27,276點，跌89點或0.33%；標普500指數現報7,806點，跌5點或0.07%。

重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia現跌1.57%、Tesla挫0.91%；Meta升3.67%、蘋果公司（Apple）則升1.57%。

【22:41】油價升逾2% Bitcoin跌至8.2萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶93.86美元，升2.01元或2.19%。布蘭特原油期貨最新每桶報106.99美元，漲2.27美元或2.17%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報82,561.82美元，24小時內約跌0.5%。