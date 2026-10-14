美股｜道指收市跌48點　納指挫1.88%　標指亦跌1.11%

美國9月份通脹高於預期，令市場對聯儲局加息的憂慮增加。美股周三（10月13日）下跌，道指至收市跌48點。納指則挫1.88%，標指亦跌 1.11%。 美國9月消費物價指數（CPI）按年漲3.7%，高於市場預期的3.6%，也高於8月份的3.4%；核心CPI按年升2.6%，高於市場預期的2.5%，前值為漲2.4%。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間10月15日

【04:18】Nvidia跌逾3% Tesla挫2.1% Dell跌逾11%

道指收市報51,621.48點，跌48.6點或0.09%；納指收報26,692.87點，跌511.51點或1.88%；標普500指數收報7,718.94點，跌86.51點或1.11%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia跌3.16%，每股收報221.30美元，為跌幅最大道指成份股。Tesla跌2.15%、微軟跌1.80%、Amazon與Alphabet同挫1.74%；蘋果公司則升0.50%。

另外，戴爾科技 (Dell Technologies) 跌11.36%、美光科技（Micron Technology）跌Micron Technology%、SK海力士ADR挫6.06%。

【04:03】中概股指數收跌1.39%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.39%。其中，阿里巴巴ADR升0.31%。

【03:56】紐約期油升1% 美元指數上揚

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報95.09美元，升0.95美元或1.01%；倫敦布蘭特期油每桶收報106.06美元，升0.37美元或0.35%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於102.55，升0.37%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.20，較前一個交易日約跌0.06%。

【03:56】現貨金價曾跌穿4,100美元 Bitcoin報8.17萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報 4,100.18美元，跌61.02美元或1.47%；日內曾低見4,073.51美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,737.73美元，24小時內約跌1.8%。

【03:35】恒指夜期收報24,074點 低水240點

恒指夜市期指收報24,074點，跌259點，較恒指收市24,314點，低水240點，成交12,815張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間10月14日

【22:52】Nvidia跌2% Tesla挫1.8%

道指最新報51,612點，跌57點或0.11%；納指最新報26,918點，跌286點或1.05%；標普500指數現報7,744點，跌61點或0.78%。

重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia現跌2.06%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla挫1.84%、微軟跌1.04%。蘋果公司（Apple）則升0.96%。

【22:50】油價反覆 Bitcoin跌穿8.2萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶94.86美元，升0.72美元或0.76%。布蘭特原油期貨最新每桶報105.68美元，跌0.01美元或0.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,857.36美元，24小時內約跌2%。