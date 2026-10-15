MPF｜強積金上季淨流入90億　滙豐永明「吸金力」最強　包辦逾半

獨立強積金研究機構「積金評級」今日（15日）發佈最新《2026年第三季強積金資產類別資金流摘要》，顯示今年第三季強積金錄得約90.2億港元淨流入，按年增加6.64%，但較過去五年滾動歷史季度平均123.8億港元低27.1% 。在各家強積金營辦人的市佔率爭奪中，滙豐與永明金融成為第三季最大贏家。



滙豐永明包辦逾半淨流入（資料圖片）

滙豐永明包辦逾半淨流入 萬通國壽亦表現出色

截至今年9月底，強積金總資產已升至約1.68萬億港元，按每名約497萬名強積金成員計算，平均戶口結餘達到33.89萬港元。撇除個別機構因整合計劃而產生的異常增幅後，滙豐與永明金融於第三季分別吸納了35%及23%的強積金淨流入，兩者的資金吸金力均達到其整體市場份額（18%及11%）的高近兩倍，顯示出強勁的僱主及成員支持度。

此外，較小型營辦人如萬通保險與中國人壽亦有不俗表現，兩者在第三季各自取得超過1%的淨流入份額，遠高於其整體市場資產份額（分別為0.39%及0.35%）。

表一：2026 年第三季及年初至今強積金計劃營辦人淨流入



滙豐與永明金融是強積金第三季最大淨流入贏家，兩者所佔強積金淨流入份額均約為其整體市場份額的兩倍。（積金評級提供）

資金撤離港股 追逐環球市場

從資產類別的資金流向來看，強積金成員在第三季展現出顯著的「由本地股票轉向環球股票」趨勢。

積金評級指，香港及中國股票基金於第三季錄得高達80.4億港元的淨流出，佔整體淨流出金額約九成。轉出港股的資金主要流入海外市場，其中美國股票基金最受青睞，單季吸金超過81.4億港元；而亞洲及環球股票基金吸引的淨流入金額，亦達到其整體市場份額的近四倍。整體而言，強積金系統於第三季及今年首九個月分別錄得0.50%及6.20%的投資回報增幅。

預設投資策略（DIS）基金合共吸引強積金第三季淨流入近60%，但第三季顯示本地股票轉向環球股票的動向，反映部分成員繼續買賣強積金。積金評級主席叢川普提醒：「積金評級重申，嘗試選擇及捕捉市場時機的風險，遠高於繼續投資並保持分散。分散投資是關鍵，強積金成員應考慮積金局規定的DIS基金。」

表二：2026 年第三季及年初至今強積金資產類別淨流入

