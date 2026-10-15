數字銀行｜大象實體店開幕　到店打卡有機贏50萬「金象獎」

大象銀行位於銅鑼灣本地辦事處今日﹙15日﹚正式開幕，為全港首間數字銀行實體店。銅鑼灣實體店佔地逾 1,600 平方呎、樓高兩層，設有數碼理財體驗區、市場資訊展示區、理財教育講座區及貴賓洽談室等，讓客戶除了可透過手機應用程式隨時隨地管理財富，亦可親臨實體店，了解更貼近自身需要理財方式。

周一至周日均會營業

大象銀行行政總裁胡偉表示，銅鑼灣實體店開幕，是大象銀行服務體驗的重要延伸，讓客戶在數碼平台以外，亦可於輕鬆貼近生活空間中探索理財服務。「結合唔止賺息，仲要識賺的全新品牌活動，將服務延伸至更全面的財富管理，提供多元化理財工具及專業支援，協助客戶作出合適的理財選擇，陪伴香港人由賺息走向識賺，實現財富增值。」

該行又稱，實體店周一至周日均會營業，而為慶祝新店開幕，該行亦推出了一系列限定優惠及精彩活動，當中包括開幕限定的「金象獎」，親臨本行銅鑼灣實體店完成打卡任務並參加抽獎，贏走價值 50 萬港元「金象獎」足金擺件及定存加息券，再參加開戶大「象」賞，合資格新客戶使用專屬邀請碼成功開戶後，即可享總值過干港元的五重迎新禮遇。