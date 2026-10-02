數字銀行不再燒錢！　ZA、Livi及Mox Bank錄得中期盈利

本港8家數字銀行開業多年後，有銀行繼續錄得半年度盈利，也有首次盈利。當中ZA Livi 及Bank繼續去年首度扭虧全年錄得盈利後，今年上半年繼續錄得盈利，前者錄得淨利潤達4900萬元，後者除稅前溢利2818.9萬元。而Mox Bank則首次錄得中期除稅前溢利863萬元。



本港8家數字銀行開業多年後，有銀行繼續錄得半年度盈利，也有首次盈利。當中ZA Livi 及Bank繼續去年首度扭虧全年錄得盈利後，今年上半年繼續錄得盈利。（區慶威攝）

ZA Bank上半年錄淨利潤4900萬元

ZA Bank繼續去年首度扭虧為盈，全年錄得淨利潤 1727 萬港元後，今年上半年再接再厲，錄得半年度盈利，淨利潤達4,900萬元，淨收入大幅飆升82.1%，淨利息收入增長42.8%，服務費收入則升56%；資產規模亦穩健提升，客戶存款突破211億元，淨息差維持2.38%，銀行總資產增至246.45億元。此外，該行用戶投資資產（AUM）總值按年增長超過125%。

該行行政總裁吳忠豪表示，ZA Bank成立5年來首次錄得半年盈利及突破百萬用戶，印證在香港這個成熟的金融市場，只要抓緊機遇仍可實現突破。現為香港大部分持牌虛擬資產交易平台之主要合作銀行，Web3商業客戶數量按年翻倍至超過300家，並成為香港首家為穩定幣發行人沙盒參與者提供專屬「儲備資產托管服務」的數字銀行。展望未來，該行將深化機構合作，拓展應用場景，推動香港成為全球數字資產創新樞紐。

Mox Bank首次錄得除稅前中期溢利863萬元

Mox Bank繼第一季度實現收支平衡後，上半年度延續勢頭，錄得首次除稅前中期溢利863萬元，經營收入達5.1億元，按年升69%。淨利息收入達4.5億元，按年增長52%。總存款達209億元，客戶量增至接近80萬名。

Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）表示，持續超越收支平衡，並於上半年錄得中期溢利，標誌著Mox邁向另一個重要的里程碑，亦印證自成立以來一直堅守的策略及方向，6年間Mox已從一家挑戰者銀行，蛻變為香港銀行業中一家成熟的機構，要將這份佳績延續至全年，仍須繼續努力，將致力鞏固現有基礎，並持續擴闊產品組合。

平安數字銀行公布，上半年除稅前虧損按年大幅收窄71%至3253萬元，稅後虧損按年收窄48%至5690萬元。

平安數字銀行除稅前虧損按年大幅收窄七成至3253萬元

平安數字銀行（前稱PAObank）公布，上半年除稅前虧損按年大幅收窄71%至3253萬元，稅後虧損按年收窄48%至5690萬元，主要受到淨利息收入按年升55%至1.4億元，以及撥備按年大減69%至1438萬元所帶動。期內手續費及佣金收入，也按年颷7倍至650萬元。該行解釋，隨着今年3月正式推出理財服務，令手續費及佣金收入按年激增，另預料服務費收入將逐步成為銀行收入增長的另一引擎 。

貸存方面，截至6月底，貸款總額按年升11%至41.38億元。客戶存款總額按年大增1.31倍至136.99億元。由於存款極增，貸存比率由去年同期的62.59%，按年大降32.39個百分點至30.2%。

平安數字銀行行政總裁姚文松表示，將繼續為貿易中小企和跨境電商出海領航，進一步深化貿易融資的應用場景。為慶祝中華人民共和國成立77周年，向全體全職員工發放2,000元的特別節日津貼。

WeLab Bank上半年按年由盈轉虧

WeLab Bank上半年按年由盈轉虧，錄得稅後虧損1181.3萬元，去年同期賺203.4萬元。期內淨利息收入4.66億元，按年增長8.4%，淨息差達10.2%。淨服務費及佣金收入1969.7萬元，按年增長9.5%。未扣除預期信用損失準備變動的經營收入4.92億元，按年增長7.7%。

該行表示，上半年零售貸款總額突破61億元，按年增長約11%。貸款逾期還款率持續優於香港整體市場，展現穩健的資產質素。期內策略性投放約2000萬元於科技、人工智能(AI)及產品創新，以進一步強化業務韌性及長遠增長動能