數字銀行不再燒錢！ZA Bank有信心全年錄得盈利

ZA Bank（眾安銀行）日前公佈中期業績，上半年錄得淨溢利7,061萬元，為本港最賺錢的數字銀行。該行行政總裁吳忠豪表示，有信心維持業務勢頭，並管理好其淨息差及非利息收入業務，有信心全年能夠錄得盈利。



上半年錄淨溢利7061萬元 為本港最賺錢數字銀行

ZA Bank淨利息收入按年升26%至3.75億元，當中利息收入按年跌6%至5.15億元，利息支出按年大降44%至1.41億元。吳忠豪解釋，在降低利息支出方面有透過不同方法，包括調整產品定價，以及利用不同產品吸引用戶保留存款，例如透過卡服務及財富管理等。

非利息收入方面，上半年投資資產總值按年升1.55倍。吳忠豪表示，投資取向方面，客戶偏好於美股指數基金，以及主要持倉為亞太區半導體股份的入息基金，另股票亦以AI板塊股票為主。

ZA Bank行政總裁吳忠豪表示，有信心維持業務勢頭，並管理好其淨息差及非利息收入業務，有信心全年能夠錄得盈利。

上半年貸款總額按年跌6%至54.88億元，撥備按年減37%至6,350萬元。吳忠豪解釋，貸款下跌為銀行減少中小企貸款，部分亦因還清貸款額，以及與銀行進行風險管理措施有關，但強調該行仍會承接中小企新貸款客。

他指出，隨着上半年新推跨境電商貸款，以及研推與出海企業相關的貸款，如過橋貸款等，料今年貸款將平穩增長。另截至6月底，總減值貸款佔總貸款比率（不良貸款比率）為7.6%，有信心將比率持續降低。