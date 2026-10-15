AI中心選址星洲傳遭金管局質問　滙豐高層回應︰港是集團「主場」

星港競爭向來是熱門討論話題，滙豐選址新加坡設立全球人工智能(AI)卓越中心，而非香港，早前就有消息稱遭香港金管局質詢。今日﹙15 日﹚適逢金管局「金融 + A.I.」論壇，滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，香港是滙豐的「主場」，也是集團的區域樞紐，負責管理集團在亞洲和中東區域的事務，但作為環球國際金融機構，也會在不同市場包括內地及英國等發展，包括AI團隊等。

AI專才團隊料未來兩三年翻一番

廖宜建強調，滙豐對香港前景具備信心，會不斷投資，包括將在香港設立全球人工智能研究院（AI institute），預計於2027年初開始運作。研究院初期將專注於人工智能應用案例、後量子密碼學（post-quantum）及區塊鏈技術，最少35名專家，將會聚焦於提升銀行服務和營運，讓整個集團的客戶都能受惠。

人才方面，目前香港滙豐在香港已有由150名人工智能專才組成的團隊，並會繼續擴充團隊規模，預計在未來兩三年會翻一番。

香港滙豐在香港已有由150名人工智能專才組成的團隊。

下半年推港元穩定幣RedCoin

金管局GenA.I.沙盒計劃方面，滙豐已經成功試驗兩個用例。其中一個用例運用GenA.I.，將文字轉化為手語，便利聽障客戶獲取資訊和使用銀行服務；另一個用例測試在eKYC流程中，偵測有沒有涉及利用深度偽造製作的自拍照，以及更改身分證明文件的能力，協助我們及早應對日益嚴重的詐騙威脅。

另外，滙豐將於2026年下半年推出港元計價穩定幣「滙豐RedCoin」，亦都為亞洲包括香港、歐洲、美國及中東的企業客戶提供代幣化存款服務，客戶可以透過跨境代幣化存款服務，在各市場之間調撥資金。

滙豐透過HSBC Orion，為機構客戶提供數碼債券發行服務，例如特區政府已經發行四批數碼綠色債券，每次滙豐都有參與；亦透過「滙豐黃金代幣」為香港的零售投資者提供實物黃金代幣化服務。