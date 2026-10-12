01消息｜按揭戰白熱化！三大行上調按揭回贈　滙豐中銀最高1.5%

臨近年尾，按揭市場競爭越見激烈。有市場消息向《香港01》稱，早前延長定息按揭計劃至年底，同時下調現金回贈的滙豐，近日又將大額貸款額的回贈水平上調至1.5%，與另一家大行渣打看齊，為目前大行中最高。另外，中銀香港及恒生銀行也上調回贈，當中恒生加至1.4%，而中銀香港個別案例更最高達1.5%，均適用於1,000萬元或以上的大額按揭申請額。



滙豐近日又將大額貸款額的回贈水平上調至1.5%，與另一家大行渣打看齊，中銀香港及恒生銀行也上調回贈至1.4%，均適用於1000萬元大額按揭申請額。

貸款門檻為1400萬元

據市場消息指，該行最新將貸款額逾600萬元個案的回贈再度上調至1.45%，而貸款額逾1,400萬元更高達1.5%。若果以1,400萬元貸款計算，原有1.25%現金回贈的金額為17.5萬元，但在上調至1.5%之後，金額將增加至21萬元，增加3.5萬元或2成。

滙豐擬延長其定息按揭計劃至年底，但定息利率會由2.73厘上調至2.93厘，首三年或首五年定息為2.93厘。早前有市場消息向《香港01》透露，滙豐及恆生雖延長定息按揭，但現金回贈則由早期最高1.3%，下調至1.25%。

星之谷莊錦輝。

星之谷：搶先爭奪明年市場份額

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，是次大行加回贈的主要附帶條件，是按揭貸款須於明年提取。此舉反映大型銀行已提早展開戰略佈局，意在搶佔明年的按揭市場份額，希望預先打響頭砲，實行「搶飲頭啖湯」。

莊錦輝解釋，大型銀行今年透過推出定息按揭計劃，基本已順利完成年內按揭業務目標，因而一度調低按揭回贈水平。然而，近期市場上其他競爭對手相繼出手，包括推出不同按揭計劃，以及提高回贈吸引客戶，促使該大型銀行亦必須為下年度的業務增長早作打算。他預計，各大銀行之間的按揭回贈競爭將持續熾熱，並一路延續至今年年底。建議申請人在選擇按揭計劃時，除了要比較回贈和利率，亦要留意附帶的細節。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則表示，住宅按揭市場競爭激烈，部分中小型銀行近期已提高按揭現金回贈，以爭取今年全年的按揭業績。針對指定樓盤、優質客戶或其他特定條件，相關回贈及利率或更為優惠。大型銀行為提升競爭力，針對較大貸款金額，按揭現金回贈亦有所上調，此舉亦為明年初的按揭業績預做準備。現時市場上的按揭計劃五花八門，各具優勢，建議買家事前先了解每項計劃的條款及細節，並選擇最合適的按揭產品。