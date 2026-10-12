滙豐據報削固定薪津、改派獎金　此前傳減員工福利如子女學費津貼

滙豐近期不斷傳出改變員工待遇的安排。最新有報道指，該行將逐步淡化高級員工的固定薪酬津貼，轉而將更大比例的薪酬改以獎金形式發放。



轉向更像華爾街式薪酬結構

據彭博新聞社看到的一份備忘錄顯示，這家總部位於倫敦的銀行將於2028年初轉向更像華爾街式的薪酬結構。此舉旨在更好地將薪酬與績效掛鉤，這是行政總裁艾橋智對該銀行進行持續改革的又一舉動。

滙豐發言人在給彭博新聞社的一份聲明中表示，「作為一家全球性銀行，以這種方式調整我們的結構，可以增強我們的能力來按績效支付報酬、更好地實現差異化、吸引最優秀人才以及表彰那些為客戶、委托人和利益相關者帶來最佳成果的人。」

此前巴克萊也採取了類似舉措，該行在7月表示將向其銀行家支付更高的變動薪酬和更低的固定薪酬。

近日屢傳削員工福利

滙豐在行政總裁艾橋智領導下，正進行十年來最大規模重組，包括在全球業務範圍內裁減數千個職位及精簡管理層級。日前外電消息稱，滙豐取消向香港新進員工及調職到香港的員工提供子女學費津貼，目前已享有這項福利的第三職級員工及董事總經理，仍可繼續領取，不過，同職級的新進員工，以及調職到香港的員工將不再享有教育補助。

另外，據英國《金融時報》早前引述消息指，滙豐再於明年1月起，取消原本向香港中高層員工提供加入私人會所的50%入會費津貼，金額最高約20萬元，將令滙豐的相關福利跟恒生銀行看齊。