從領養狗獲靈感　馬浚偉︰衍生將推寵物保健品　冀3年內收支平衡

馬浚偉上任衍生集團(6893)副主席兼聯席行政總裁不夠半年，已動作多多，包括早前現身荷花BB展做生招牌推廣新品，今日﹙16日﹚於廣州舉行發布會，他也親自發表演說及參與研討會「撐足全場」。



馬浚偉表示，對於公司何時扭虧，自己剛上任希望外界可以備多少少時間，但預告11月即將公佈的中期業績，將有多方面改善，目標為3年內達致收支平衡。



預告中期業績將有多方面改善

馬浚偉在廣州接受《香港01》訪問時表示，要改善集團業績，成本控制方面已做了很多功夫，但強調沒有裁員反而繼續增聘人手。而集團早前已出售沙田工廠物業，減少負債。同時，銷售收入方面開源很重要，將推出升級版七星茶即將推出市場，年內也會推適合不同年紀的新產品。

除了人類保健品外，馬浚偉亦預告，集團將攻動物保健市場，年尾前將推出適合寵物貓狗食用的草本益生菌。他笑言，自己領養的兩隻流浪及遭棄養的狗隻「來福」及「旺財」，已試食用中，目前養得「肥肥白白」。

馬浚偉預告，衍生將攻動物保健市場。﹙顧慧宇攝﹚

不排除未來推出更多寵物產品

馬浚偉分享，自己作為寵物主人，最憂慮的是寵物腸胃問題，例如家中本身養的狗隻長期服用益生菌，而領養的狗隻本身則深受皮膚問題，皮毛上有很多寄生蟲，需要服食益生菌等保健品，由於衍生本身就有生產線生產益生菌產品，故此想到可以兩者結合。

對於未來會否推出更多其他寵物產品，他就表示，目前會先做好益生菌產品，但不會排出該可能性。

馬浚偉指出，新的寵物益生菌產品將會在香港及內地上市，而價錢也將為「實惠」，具備高性價比。他笑言，作為寵物主人開銷很大，自己買一隻貴價錶花費的錢，都可能不及買個半月狗糧，故相信新產品會具備市場競爭力。

衍生預告升級版七星茶即將推出市場。﹙資料圖片﹚

分享大健康及文旅發展構想

另外，衍生今日亦同場公布集團未來發展方向及產品升級部署，並預告升級版七星茶即將推出市場，進一步拓展藥食同源及大健康產業布局。

該活動適逢衍生成立30周年及於香港主板上市12周年，同時為第46個世界糧食日。馬浚偉擔任主禮嘉賓，主席兼聯席行政總裁關麗雯及管理層成員一同出席，聯同業界專家、合作夥伴及逾百名粉絲聚首一堂，共同探討草本食養產業的發展機遇及未來方向。

活動以中醫「治未病」理念為核心，配合國家「十五五」規劃下的大健康產業發展方向。會上舉行委任儀式，向馬浚偉頒發「衍生質量監控專員」委任狀。他在主題發言中表示，本次委任承載著推廣藥食同源文化、讓更多大眾認識草本食養價值的重要使命。結合自身對中醫藥與藥食同源理念的深入研究，他闡釋了草本食養在當代國民健康中的價值。

談及集團未來發展方向時，馬浚偉分享集團於「十五五」規劃框架下的大健康產業布局及文旅發展構想，希望把健康生活由家庭餐桌延伸至旅遊及生活體驗層面，透過更多元化方式向公眾推廣「治未病」預防勝於治療的健康理念。