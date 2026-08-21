元朗狗咬狗｜馬浚偉怒斥不負責狗主極討厭　盼「拉里」免人道毀滅

元朗日前發生混種西班牙藏獒「拉里」連環咬死兩隻小狗的慘劇，事件震驚全城並引發熱烈討論。向來是圈中愛犬之人的馬浚偉亦高度關注事件，在社交平台發長文表達痛心之情，並親身解構狗咬狗事件背後的管理與飼主責任問題。



馬浚偉是圈中有名的愛犬之人。（IG@ma_chun_wai）

痛斥大狗主人不負責非常討厭

馬浚偉對於失去生命的毛孩感到無比心痛，發文劈頭第一句便怒斥大狗主人：「我非常討厭不負責任的狗主！」，並向受害小狗及狗主致以最深慰問。談及大型及高攻擊性犬隻的監管，馬浚偉指出體型過大及攻擊性強的犬隻不宜當寵物，政府應嚴格立法監管進口大型犬，更倡議寵物主人應接受「考牌」制度，做到愛寵物的同時亦不傷害他人。

馬浚偉悲痛解構狗咬狗事件。（Facebook@馬浚偉 Steven Ma）

盼「拉里」免人道毀滅提安全方案

對於涉事狗隻「拉里」面臨被漁護署人道處理的命運，馬浚偉希望能給予牠一次機會，但前提必須有肯定安全的接管方案，防止再有其他動物或人類受傷，強調身為愛狗人士此刻最關心生命與安全。

早前已就該事件發文。（Facebook@馬浚偉 Steven Ma）

私下極愛小動物童年養狗至深

事實上，馬浚偉是圈中著名的愛狗人士。他童年時家中曾飼養四隻狗，2002年愛犬松鼠狗「阿Ben」離世更令他失落許久；早前於內地工作時，他更在公司園區收養被遺棄的流浪犬，並細心調理狗狗健康。其社交平台亦不時分享狗狗的生活照與寵物用品，過往更屢次為受虐動物發聲，足見他對動物深厚無私的愛心。此外，他曾任「香港導盲犬協會」關愛大使，2021年與粉絲組成「馬同學送暖小組」。

馬浚偉為「旺旺」發聲。（IG@ma_chun_wai）