馬浚偉首登抖音直播吸引246萬人次觀看　拒收打賞全數捐出

成功轉型為商界企業家、衍生集團聯席行政總裁馬浚偉日前（10日）現身廣東雲浮「衍生健康產業園」，首次開啟抖音直播，與現場及網上粉絲久別重逢。今次直播反應相當熱烈，開播不足15分鐘，觀看人數已突破2萬，最高峰更達3萬人同時觀看，最終累計觀看人數達246.6萬人，新增關注人數達38,708人，累計點贊更突破318萬次，人氣強勁。

久別幕前的馬浚偉，今次一宣布親自現身雲浮與粉絲見面，隨即掀起報名熱潮，公開報名後名額火速爆滿，當中更有粉絲專程由廣州出發，只為親身見偶像。

馬浚偉現身廣東雲浮進行首次抖音直播。（公關提供）

馬浚偉：不收禮物，我只喜歡唱唱歌

今次是馬浚偉首次開抖音直播，他一開始便表明直播不收取禮物或打賞，只希望單純與粉絲聊天及唱歌。他開場即笑言：「不收禮物，更不要打賞。我只喜歡唱唱歌。」不過直播期間仍收到大批粉絲打賞。事後，馬浚偉表示，所有打賞款項均會以1:1比例，由他以個人名義全數配對捐出，並捐贈予慈善機構作慈善用途。

一開聲便以王菲的《給自己的情書》揭開序幕，之後再獻唱《笑看風雲》、《如願》、《當年情》、《隱形的翅膀》、《我真的受傷了》等多首歌曲，令整場直播變成一場「小型演唱會」。期間他更笑言年紀大了，看到一些小字時有點吃力：「我有少少老花。」

馬浚偉直播表明直播不收取粉絲禮物或打賞。（公關提供）

馬浚偉滿足粉絲合唱要求

除了獨唱，現場粉絲亦把握機會提出合唱要求。馬浚偉一向重視粉絲感受，見大家熱情邀請，立即即場與粉絲合唱《帝女芳魂》，令現場氣氛更加高漲。直播期間，馬浚偉更以廣東話及國語雙語與大家交流，希望照顧不同地方粉絲的需要。

馬浚偉滿足粉絲合唱要求。（公關提供）

馬浚偉坦言已解除藝人包袱

馬浚偉今次再度與粉絲見面，不少網上粉絲一看到他便留言大讚「好帥」、「保持得好好」，對於大家對自己外貌的讚賞，馬浚偉在直播中直言：「到我依家呢個年紀，看我衣着，沒有在乎自己帥不帥。但我是有點自豪，因為我有做運動。」

近年生活方式大有轉變的他，已經沒有昔日藝人的生活節奏，更養成早睡早起的習慣。他分享道：「我沒有拍劇很久，我現在都晚上九點睡，每天早上5點自動起床，生活習慣改變了，沒有做藝人的包袱。」

馬浚偉坦言已解除藝人包袱。（公關提供）

馬浚偉超近距離「大頭」出鏡

直播期間，粉絲除了關心他的近況，當然亦十分關注「男神」近年的外貌變化。馬浚偉更特意走近鏡頭，以超近距離「大頭」示人，讓網上粉絲看清楚自己的真面目，並笑言：「我沒有開美顏，亦無做醫美。」

直播高達3萬人同時觀看。（公關提供）

天氣炎熱仍顧及粉絲

馬浚偉今次直播另一個令人感受到其細心的地方，就是對現場粉絲的照顧。當日天氣炎熱，他特別要求工作人員將風扇吹向粉絲，寧願自己「熬熱」，也希望現場粉絲可以舒服一點觀看直播。期間現場音響一度出現問題，馬浚偉毫無架子，數度親自調校音響。為免粉絲在等候期間感到冷落，他更主動走上前與粉絲握手，隨即引起一陣騷動，粉絲表現相當興奮。

馬浚偉首次抖音直播246.6 萬人湧入觀看。（公關提供）

愛犬突然吠叫成最搞笑一幕

除了馬浚偉本人，今次直播還有兩位「大明星」—在內地收養的流浪犬「來福」及「旺財」。馬浚偉特別將兩隻愛犬帶到現場，安排牠們在操場活動，不少粉絲見到後重重包圍拍照又合照，兩位「大明星」更來者不拒，大方任由拍照。

最搞笑的一幕，是當馬浚偉唱到《我真的受傷了》時，「來福」突然大聲吠了幾聲。馬浚偉唱完後即笑言：「來福都唔捨得我傷心。」

來福、旺財任由粉絲拍照。（公關提供）

適逢教師節馬浚偉感謝老師

適逢是日(9月10日)教師節，馬浚偉在直播中亦特別向一眾老師送上祝福，並感謝所有老師作育英才。他透露自己修讀的香港教育大學教育碩士課程，11月將舉行畢業禮，並特別感謝一路上教導及培育學生的老師。馬浚偉表示：「我認為教育在社會是非常重要，教育每個孩子，他們的宇宙是無限大。感謝老師。」

粉絲排隊入場。（公關提供）

與粉絲清唱《月亮代表我的心》

直播接近尾聲，馬浚偉亦預祝大家中秋節快樂，希望大家「人月兩團圓」，更與現場及網上粉絲一起清唱《月亮代表我的心》，氣氛溫馨。最後，他以許美靜的《城裡的月光》作為直播壓軸歌曲，唱畢後現場粉絲都顯得依依不捨。