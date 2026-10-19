美股｜道指收市跌36點　納指升1.1%

美股周一（10月19日）個別發展，道指偏軟，至收市跌36點。納指則受AI相關股票帶動上揚，日內最多曾升473點或1.80%，至收市仍漲1.11%。



圖為2026年3月16日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月20日

【04:18】Amazon漲近5% Tesla升逾3.7%

道指收市報51,966.03點，跌36.38點或0.07%；納指收報26,430.89點，升290.85點或1.11%；標普500指數收報7,690.73點，漲31.29點或0.41%。

重磅科技股方面，Amazon獲摩根士丹利（Morgan Stanley）列為「首選股」後，股價至收市升4.98%，為升幅最大道指成份股；Tesla升3.76%、AI晶片龍頭Nvidia漲1.38%、Alphabet升1.05%、微軟漲0.84%，蘋果公司（Apple）則跌0.15%。

【04:03】中概股指數收跌0.27%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.27%。其中，阿里巴巴ADR跌0.52%。

【03:58】紐約期油升2.22% 美元指數上揚

國際油價漲跌不一，紐約原油期貨每桶收報103.66美元﻿，升2.25美元或2.22%；倫敦布蘭特期油每桶收報109.55美元，則跌0.31美元或0.28%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.98，升0.14%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.52，較前一個交易日約升0.29%。

【03:56】現貨金價下跌 Bitcoin現報8.17萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報 4,142.51美元，跌22.89美元或0.55%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,756.55美元，24小時內約升1%。

【03:35】恒指夜期收報24,112點 低水75點

恒指夜市期指收報24,112點，跌47點，較恒指上周五收市24,186點，低水75點，成交12,335張。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

本港時間10月19日

【22:46】Amazon飆逾4% Tesla升逾3%

道指最新報51,951點，跌50點或0.10%；納指最新報26,497點，升357點或1.37%；標普500指數現報7,705點，升45點或0.60%。

重磅科技股方面，Amazon獲摩根士丹利（Morgan Stanley）列為「首選股」後，股價最新漲4.37%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲3.48%、AI晶片巨頭Nvidia現升1.70%、Alphabet漲1.43%、微軟升1.04%，蘋果公司（Apple）亦升0.22%。

2019年11月5日，亞馬遜（Amazon）位於法國的一家物流中心，建築物顯示公司標誌。（Reuters）

【22:41】油價跌逾1% Bitcoin現約8.2萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶97.96美元，跌1.06元或1.07%。布蘭特原油期貨最新每桶報108.42美元，跌1.44美元或1.31%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,958.85美元，24小時內約升1%。