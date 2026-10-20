定期存款｜南商加超長存期定存息　2年及3年穩袋3.4厘　全港最高

美國聯儲將於下周再度議息，雖然市場普遍預計繼上月啟動加息後，此次將按兵不動，但中東戰局待穩定及通脹等壓力下，料將12月再度加息。而加上臨近年尾，港銀繼續積極上調或者推出定存息優惠，當中長存期競爭激烈，1年期最新已加至3.55厘，而2年及3年超長存期更加至3.4厘，後者屬於南洋商業銀行定存優惠，均為全港最高的港元長存息。



南商最新把12個月至、24個月及36個月長存期劃一加至3.4厘，當中2年期及3年期都是全港最高，起存額僅為1萬元。

起存額僅為1萬元

南商最新把12個月至、24個月及36個月長存期劃一加至3.4厘，當中2年期及3年期都是全港最高，起存額僅為1萬元，需經電子渠道開立存款的新資金。1年期存期方面，目前以華僑銀行及富邦銀行的3.55厘，為全港最高。

另外，南商也有推出1個月及3個月的短期定存優惠，即日起至明年1月30日，新客戶經個人手機銀行遙距開戶，再經個人網上銀行或手機銀行開立新客戶專享定期存款，1個月定存息為3.48厘，起存金額為1萬港元。全新理財客戶可享3個月港元定存年利率3.28厘，升級至南商理財客戶的年利率則為3.23厘，適用於起存金額為100萬港元至500萬港元的存款，於分行以新資金開立。