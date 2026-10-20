內地瞄準離岸信託徵稅　彭博點名8富豪或補稅　雷軍、黃崢等在列

早前國家稅務總局提醒，離岸信託納稅人收益申報繳納個人所得稅須於周四(22日)前完成申報繳稅。據彭博分析，全球前500大富豪中，8名中國富豪及其受益人可能受到影響，截至上周五，他們所持資產約值1402億美元(約1.09萬億港元)。



8名富豪海外資產曝光 網易及拼多多創辦人居首

彭博按有關文件及其億萬富豪指數得出，8名富豪透過英屬處女群島、開曼群島等地信託持有資產，其中包括網易(9999)創辦人兼首席執行官丁磊，相關海外持有約370億美元(約2886億港元)資產；拼多多創辦人黃崢有約290億美元(約2262億港元)資產，兩人在富豪榜分別排51及80位。

拼多多創辦人黃崢有約290億美元(約2262億港元)資產，富豪榜排80位。

其他富豪包括小米(1810)董事長雷軍，所持資產約207億美元；翰森製藥(3692)創辦人兼主席鍾慧娟約158億美元；中國宏橋(1378)主席兼行政總裁張波及其家族，所持資產約154億美元；泡泡瑪特(9992)主席王寧所持股份約值102億美元；海豐國際(1308)股東楊紹鵬持有約值69億美元資產；安踏體育(2020)主席丁世忠持有的股份約值52億美元。

圖為小米CEO雷軍，其所持資產約207億美元(Getty)

宏橋發言人回應時稱，其創辦人張波及公司管理層與稅務政策變動聯繫起來，是毫無根據且具誤導性。

香港Ince & Co律師事務所合夥人Kevin Woo表示，這項稅收政策調整對老牌信託基金的影響更為嚴重。BDO稅務諮詢資產與財富管理業務主管Kylie Luo稱，已有家族考慮簡化海外財務安排或研究重組或終止部分架構等，而今年設立家族辦公室情況亦有所增加。