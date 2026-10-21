彭博︰聯想尋求20億美元貸款　以更低成本為債務再融資

彭博引述知情人士稱，聯想集團正在尋求一筆20億美元貸款，其定價將低於公司計畫再融資的一筆現有貸款。在交易稀缺之際，亞洲銀行仍熱衷於向中國大型企業放貸。

因涉及非公開信息而不願具名的知情人士稱，這筆五年期貸款已啟動銀團組建，定價為擔保隔夜融資利率(SOFR)加75個基點。

這一利差明顯低於聯想2022年獲得的同等規模貸款，當時的定價為SOFR加110個基點，另加信用調整利差。知情人士表示，這一調整與基準利率從倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)轉向SOFR有關。

聯想集團股價連續兩日大升，今日更上破4元水平，收報4.18元。（路透社）

聯想此次籌措新貸款之際，其人工智能基礎設施業務持續成長。截至6月的季度，公司營收躍升43%，並上調了財年業績展望。與此同時，亞洲整體貸款市場正面臨交易荒，尤其是中國借款人由於可以在境內獲得成本更低的資金，對離岸貸款的需求有限。

彭博匯編數據顯示，今年迄今僅有54筆中國企業離岸貸款交易完成，為17年來最低水平，遠低於2019年同期135筆的峰值。不過，交易規模從上年同期的384億美元升至約561億美元，主要受到TikTok開發商字節跳動上月一筆296億美元貸款的推動。

法國巴黎銀行、花旗集團、星展銀行、滙豐控股和摩根大通香港分行為聯想這筆貸款的協調行。

聯想、法國巴黎銀行、花旗、星展、滙豐和摩根大通均拒絕置評。