蘋果計劃3年內採購7.8億元鈦金屬　加強「美國製造計劃」布局

綜合外媒報道，蘋果公司（Apple）宣布，未來三年將向總部位於賓夕法尼亞州的金屬供應商Perryman採購價值最高1億美元（約7.8億港元）的鈦金屬，相關鈦材將應用於多款產品，包括蘋果首款摺疊屏手機iPhone Duo。此舉為其「美國製造計劃」（American Manufacturing Program）的最新一環。



近100個零件由美國企業生產

蘋果表示，即將推出的iPhone Duo及iPhone 18 Pro中，有近100個零件由美國本土企業生產，供應商網絡橫跨美國十多個州。根據協議，Perryman將於賓夕法尼亞州休斯敦廠房，對再生鈦含量至少達80%的鈦金屬進行熔煉、鍛造及軋製，以供應蘋果生產所需。

2026年9月9日，美國加州，蘋果公司的產品發布會上，一名觀眾手持新款的可摺疊iPhone Duo。（Reuters）

Qnity、台積電、康寧同步擴大合作

除鈦金屬採購外，蘋果同步擴大與特拉華州Qnity Electronics的合作，後者將為iPhone 18 Pro的新型可變光圈攝像頭系統生產薄膜部件。台積電位於亞利桑那州的晶圓廠今年將為蘋果供應超過1億顆晶片；康寧公司（Corning）肯塔基州工廠則會在今年年底前，為全球銷售的iPhone及Apple Watch生產全部蓋板玻璃。

600億美元4年投資承諾逐步落地

蘋果於去年推出「美國製造計劃」，作為其對美國製造業為期四年、總額6000億美元投資承諾的組成部分。今年8月，該公司已在得克薩斯州休斯敦開設先進製造中心，與其人工智能伺服器生產設施同處一個園區，並將於年內開始生產Mac mini。

市場分析認為，蘋果連串舉措既回應美國政府對科技企業本土生產的期望，亦藉此分散供應鏈風險，同時透過採用高比例再生鈦金屬，強化其環保生產的敘事。