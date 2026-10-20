蘋果宣布10.28推觸控屏MacBook Pro 攜OLED、動態島亮相
撰文：李芍慜
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Apple（AAPL）周一確認，將於本月28日在洛杉磯舉行「Pro and tell」發表會，計劃推出首款觸控螢幕MacBook。據《彭博》報導，這款MacBook Pro將首度在Mac引入OLED顯示技術及類似iPhone「動態島」的介面設計，核心規格預料沿用今年3月的M5 Pro與M5 Max晶片，更新重點集中於螢幕與操作體驗。若觸控功能落地，將是Mac筆電設計的重要變革，具體規格仍待官方公布。
同場新品齊發
據報道，同場預期亮相的還包括搭載M6晶片的入門級MacBook Pro、更新版iMac，以及配備OLED螢幕的新版iPad mini。其中，M6入門機型與M5 Pro／M5 Max觸控機種屬於不同的產品更新方向。此前有報導指出，蘋果零售通路正準備於11月6日開始銷售相關新品，正式上市時程仍待確認。
值得留意的是，這將是蘋果本月第二場重大產品發表會。公司近幾週已密集推出多項新品，包括HomeView、HomePod mini 2與更新版Apple TV機上盒；首款折疊螢幕手機iPhone Duo則預定本週五（23日）開賣。此前蘋果曾表示，首款折疊iPhone需求異常強勁，部分訂單預計延至明年交付。
股價微跌0.15%
股價方面，蘋果週一收盤下跌0.52美元或0.15%，報342.94美元。上週五收盤343.46美元為上市以來收市新高；盤中最高觸及346.00美元，未能超越10月13日締造的歷史盤中高點348.15美元。
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