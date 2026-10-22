美團據報事隔一年再發人民幣離岸債　融資成本抵過美債

據彭博報道，中國互聯網龍頭企業美團據悉考慮最快於未來幾周發行離岸人民幣債券，這將是公司時隔一年後再次開啟境外債融資渠道。



據知情人士，美團已獲得相關部門批准發行離岸債券，募集資金將用於一般公司用途。上述人士不願具名，因未獲授權公開評論。

美團未回應彭博的置評請求。

在美元高利率環境下，越來越多科技公司在中國境內外發行人民幣債券以獲得低成本融資優勢。在去年10月的一輪離岸發行中，美團10年期點心債票面利率定於3.1%，遠低於10年期美元債的5.125%。

在美元高利率環境下，越來越多科技公司在中國境內外發行人民幣債券以獲得低成本融資優勢。﹙路透社﹚

方正證券固收首席分析師李清荷此前在採訪中表示，鑒於美元債市場的深度和廣度、及較好的投資者基礎，短期離岸人民幣債券與美元債發行市場將以互補為主，中長期或逐步形成一定的替代競爭關係。

報道又稱，隨著監管部門採取整治行動，中國外賣行業的競爭已有所緩和。今年8月，美團公佈的季度利潤意外好於預期，公司也放緩了海外擴張步伐。

另一家中國互聯網巨頭騰訊控股上周再度在離岸市場發債，其中離岸人民幣債券的發行規模首次超過同批美元債券。此次發行中，騰訊10年期和30年期人民幣債券票息分別為2.4%和3%，顯著低於其美元債超過6%的發行利率。