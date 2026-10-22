中銀倡五大建議推動人民幣國際化　跨境結算「好用」變「常用」

內地金融街論壇年會昨舉行人民幣國際使用論壇，中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜表示，國際經貿面臨更大不確定性，更多國家希望降低對單一貨幣依賴，國際貨幣體系多元化已是大勢所趨，為人民幣於國際使用迎來歷史機遇。人民幣幣值穩定，有中國作為全球第一大貨物貿易國的支持，且近年人民幣融資成本具優勢，更多境外政府和企業以人民幣發債，反映人民幣正從結算貨幣，加快向融資、投資和儲備貨幣全面拓展，國際貨幣功能逐漸完整。



香港作為全球最大離岸人民幣業務中心，孫煜提出五點建議，包括鞏固金融基礎設施，提升人民幣跨境使用的安全性與效率。（資料圖片）

人幣跨境融投資由「能用」轉向「好用」

中國銀行（3988）行長張輝指出，過去3年境外使用人民幣結算和看好中國資產的機構增加，人民幣結算從「好用」轉向「常用」。去年內地跨境人民幣結算量突破70萬億元（人民幣，下同），而中行今年首三季境內分行辦理跨境人民幣結算為16.55萬億元，按年增長25%，境外機構辦理人民幣結算按年增13%，至超過20萬億元。

張輝又稱，人民幣跨境融投資亦由「能用」轉向「好用」， 今年上半年境外機構和個人持有人民幣金融資產首次突破11萬億元；熊貓債（境外機構在內地發行的人民幣債券）按年增長84%；離岸人民幣債券則增長63%；而中行首三季跨境人民幣貸款和貿易融資餘額，則已經超過4800億元。

人民幣跨境支付網絡從「聯通」走向「暢通」

此外，人民幣跨境支付網絡從「聯通」走向「暢通」，張輝表示全球已有逾130個國家和地區參與人民幣跨境支付系統（CIPS）參與者。中國經濟發展穩定，提升人民幣資產吸引力，國際上人民幣融資、使用和投資的良性循環加速成形，人民幣在國際上日益成為提升支付效率、提升價值回報、有效管控風險的選擇。

香港作為全球最大離岸人民幣業務中心，孫煜提出五點建議。第一，鞏固金融基礎設施，提升人民幣跨境使用的安全性與效率。第二，完善離岸人民幣市場體系，構建自主循環的離岸人民幣生態圈，在安全可控的前提下持續拓寬人民幣供應渠道，增加離岸人民幣國債、央票及其他高等級「點心債」的發行，吸引更多境外優質發行主體來港發行人民幣債券。

第三，發展離岸人民幣計價黃金市場，拓展人民幣的計價貨幣功能。第四，深化中國與東盟的貨幣金融合作，提升人民幣區域使用水平。第五，服務企業「走出去」，發揮香港「超級聯繫人」作用，倡港加強金融基建 提升人幣清算功能。