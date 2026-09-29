中銀香港推「先P後H」按揭息率計劃　適用於一二手樓宇買賣

中銀香港宣佈推出「特優先 P 後 H」按揭息率計劃，客戶可按需要選擇首兩年或三年採用特優最優惠利率，年利率為 P 減 2.32 厘，以現時實際最優惠利率計算即為 2.68 厘；特優 P 按期滿後，按揭利率將自動轉為以香港銀行同業拆息（「H 按息率」）計算，年利率為 H 加 1.3 厘，並設有封頂息率 P 減 1.75 厘。客戶可兼享特優 P 按帶來具吸引力的息率及穩定的供款優勢，以及 H 按較貼近市場利率走勢的靈活性。



首兩至三年年利率為P減2.32厘 後轉H加1.3厘

中銀香港個人金融產品部副總經理劉寶萍表示，在利率走勢及調整步伐仍存在不確定性的環境下，置業人士均希望及早規劃財務安排。該行的先P後H按揭息率計劃，為客戶提供更靈活多元的選擇。首兩年或三年的特優 P按息率有助客戶獲享較低及穩定的按揭利率，更有效地管理置業初期的財務開支，其後計劃自動轉為H按後，客戶可享貼近利率週期變化的靈活長遠供款安排。

「特優先P後H」按揭計劃適用於一手及二手私人住宅市場樓宇買賣交易，以及物業套現、轉按及加按貸款。有意申請中銀香港「特優先P後H」按揭息率計劃的客戶，須於2026年12月31日或之前遞交申請，並於2026年11月1日至2027年4月30日期間成功提取按揭貸款。

中銀香港宣佈推出「特優先P後H」按揭息率計劃，首兩至三年年利率為P減2.32厘，後轉H加1.3厘（資料圖片）

中原王美鳳：料新計劃具吸引力

中原按揭董事總經理王美鳳表示，中銀香港新推先P後H按揭計劃，首兩年或三年息率為P-2.32%(P目前為5%)，實際按息為2.68%，低於目前市場定按息2.93%達0.25厘，亦低於目前H按息3.25%達0.57厘，讓供樓人士可即時享有更低息供樓選擇，減輕利息開支及供樓負擔。

王美鳳分析計劃，料有關計劃對於按揭用家具吸引力，除了按息明顯低於H按息及定按息達0.25厘至0.57厘，基於年內息率變化幅度料不大，即使本港有機會在年內跟隨美息加息，較大機會加幅僅介乎0.125厘至0.25厘，是次新推按揭首兩至三年屬P按浮息，即使加P 0.125厘至0.25厘，有關P按息僅由2.68%調整至2.805%至2.93%，仍低於目前H按息及仍有可能低於定按息；基於故此是次新推之先P後H按揭具有一定吸引力。

近月市場上接連有銀行推出不同按揭優惠及好消息（資料圖片）

王美鳳指出，有關新推先P後H按揭為市場帶來革新元素，為按揭用家提供創新具慳息作用及彈性優勢的供樓計劃選項，令市場提供更多元化的按揭優惠，反映銀行對樓市具信心並持積極正面取態。

王美鳳表示，近月市場上接連有銀行推出不同按揭優惠及好消息，包括新延續的低息定按、按揭。