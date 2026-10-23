置地啟動「此站・中環」　LV外牆吸睛　黃偉綸致辭借太太手袋打趣

中環大地主香港置地於置地遮打廣場舉行「此站・中環」啟動禮貴賓酒會，宣布與多個奢華品牌租戶合作，展開高達10億美元（約78億港元）的「明日中環」（Tomorrow's Central）投資計劃。此項計劃為置地公司多年來規模最大的投資方案，旨在深化中環作為國際金融、高端零售、藝術與文化樞紐的地位。



財政司副司長黃偉綸、旅發局主席林建岳，以及旅遊界立法會議員兼「微笑劍后」江旻憓、社福界議員陳文宜等都到場支持是次酒會。



（左起）社福界立法會議員陳文宜、財政司副司長黃偉綸、置地公司行政總裁司米高、旅發局主席林建岳，以及旅遊界立法會議員兼「微笑劍后」江旻憓等到場支持是次酒會。（高嘉怡攝）

置地深化中環體驗式定位 展現對香港長遠信心

置地行政總裁司米高在致辭時表示，置地公司自1889年成立以來，深耕中環已有137年。「我們視自己為這個地區的管理者（Stewards）與守護者（Custodians），我們的規劃永遠是以數十年而非單一季節為單位。」他指出，是次巨額投資不僅展現了置地對香港未來發展的堅定信心，亦契合特區政府施政報告及發展願景，致力將中環打造成極具活力、連通全球且具國際競爭力的地標。

黃偉綸開幕打趣談太太LV手袋

此次企劃的合作夥伴包括法國奢侈品牌 Louis Vuitton（路易威登），品牌特別設立主題展覽，另外新打造的旅行箱外牆設計非常吸睛，引來大批行人駐足「打卡」。

財政司副司長黃偉綸在致辭時便以「利益申報」幽默開場：「我想先作個利益申報。我太太確實擁有幾個 LV手袋，我不知道具體有多少個，倒不是因為她擁有很多，而是對男人來說，那些手袋看起來都差不多，但每一個都很漂亮、耐用。」

Louis Vuitton（路易威登）於置地廣場外的新外牆（高嘉怡攝）

隨後黃偉綸言歸正傳，指出置地是次對「此站・中環」的龐大投資是對香港未來投下的明朗信任票。他引述數據指出，今年前九個月訪港旅客數字按年上升約12%，首八個月零售業表現亦錄得增長，相信置地公司的重塑計劃將為香港經濟與旅遊業的上揚勢頭注入強勁動力。

他亦特別提到政府與企業合作的重要性：「像置地這樣實力雄厚的企業，要推動『此站・中環』這類大規模計劃，同樣需要政府各部門的全力配合與協調。早在兩年前置地團隊向政府提出構思時，我們的原則就是：計劃不能只讓置地和旗下客戶受益，必須讓整個香港社群共同獲益。」他透露，發展局已特設專責小組，提供「一站式」支援服務，協助置地加快落實各項項目，攜手提升香港整體的生活質素與國際吸引力。

財政司副司長黃偉綸。（高嘉怡攝）

旅發局推動公私營合作 鞏固香港「亞洲盛事之都」地位

香港旅遊發展局主席林建岳亦在致辭中對「此站・中環」表示高度讚賞。他指出，中環一直以來都是香港故事的發源地，融合了深厚的歷史底蘊與現代活力。是次計劃成功將文化遺產、奢華生活方式與創意體驗相結合，讓本地市民及海外旅客能以全新視角探索中環。

林建岳表示，繼去年成功舉辦中環「冬季仙境」（Winter Wonderland）後，旅發局將繼續與置地公司緊密合作，進一步推動體驗式旅遊，鞏固香港作為「亞洲盛事之都」的獨特魅力。

活動尾聲，一眾主禮嘉賓於台上的「置地電車站」裝置前舉杯祝酒，並與現場的無人機進行大合照。