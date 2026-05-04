置地上海西岸中環二期商業啟幕　引入多家旗艦概念店

置地公司表示，坐落上海徐匯區的旗艦超高端綜合商業項目西岸中環的二期商業正式啟幕，整個項目總投資額達80億美元，集團進一步強化該區域作為集工作、生活與休閒於一體的活力城區的定位。



西岸中環二期商業正式啟幕，引入多家全球首店、設計師品牌及旗艦概念店，進一步鞏固西岸中環作為上海全新城市中心的核心定位。新晉入駐品牌囊括國際知名品牌三宅一生（Issey Miyake）、多品牌精品買手店SND、Leica Store & Gallery、瑞士手工巧克力品牌House of Läderach，以及設計品牌HAY與Paulmann等。

西岸中環規劃總開發面積逾170萬平方米，是置地公司迄今規模最大的單一投資項目，構建多元業態閉環，計劃將包括逾600個國際零售及生活方式品牌、180家餐飲商戶、逾5萬平方米的文化藝術設施，以及65萬平方米甲級寫字樓。目前，項目已吸引 adidas及lululemon等全球知名企業入駐辦公室。

西岸中環一期商業以餐飲、咖啡及運動休閒業態為核心，二期則聚焦設計師生活方式品牌。展望未來，三期將陸續引入全球頂級奢侈品牌旗艦店，持續增強該區域的國際吸引力。目前，項目已開放約1.2萬平方米的一期零售空間，此次將有3萬平方米的二期商業將於今年內開放。

置地公司集團⾏政總裁司米高（Michael T. Smith）表示，西岸中環是集團戰略佈局中極具活力的全新標杆，充分展現了集團在亞洲主要門戶城市打造超高端、一體化商業綜合體的長期發展路向。作為置地公司迄今為止規模最大的單一投資項目及集團在中國內地的旗艦核心資產，西岸中環位元列集團資產組合中最重要的項目之一，旨在持續創造可持續的長期價值。

上海西岸中環行政總裁關仕榮（Stuart Grant）表示，西岸中環正穩步發展成為上海的新城市中心，集團很榮幸參與打造全球規模最大的綜合用途專案之一，重新定義現代都市生活範式。

隨著項目後續階段陸續落成，西岸中環將進一步鞏固其作為上海重點綜合商業片區之一的地位，並繼續作為集團投資組合中支援長期增長的重要基石。

置地公司旗下上海西岸中環。