沈振盈離世｜沈大師兩戰役神操作響朵　恒指睇4萬點、贈操盤金句

人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈據悉於10月24日晚上在律敦治醫院離世，享年65歲。其離世消息，已在網上發酵，並有本地媒體開始轉載。有與沈振盈共事的網站節目主持，證實大師離世的消息。



2024年初卸下訊匯證券行政總裁一職

沈振盈曾任訊滙證券行政總裁，同時是本港著名股評人、專欄作家及節目主持人，不時預測「極端」市況，為散戶所注目，例如2007年提出「一股不留」，而近年港股熊市，他則堅持港股可見四萬點。

沈大師自1992年投身證券界，2024年1月他宣佈在證券界「收山」，卸下訊匯證券行政總裁及持牌負責人員一職 但仍然會以「半退休」形式做財經KOL。他當時接受《香港01》訪問時表示，並非突然退休，早於2年前已考慮退下來，惟證券行老闆一直挽留，才至今決定退任。

沈大師自1992年投身證券界，2024年1月他宣佈在證券界「收山」。

當市場一面倒看好，便是最危險時間。當市場一面倒看淡時，卻有機會苦盡甘來。

97、07「全退」神操作

沈大師於證券界縱橫30多年，又有哪些經歷讓他有深刻印象？他指出97年亞洲金融危機及07年美國爆發次按危機的經歷，印象最深。在97年亞洲金融危機爆發前1至2個月，已感到市場有不妥當，所以便沽出股票成功避開隨後的大跌市，此役亦讓他有一鳴驚人之效。

在10年後的次按危機爆發前，沈大師亦成功沽貨而免受股市大跌影響。他直言當其他投資者對「港股直通車」存憧憬而股市上揚之際，其本人卻判斷直通車不會落實，同時當刻已認為07年股市走勢屬97年翻版。他指出只要願意仔細分析股市走勢，便可知悉股市何時見頂。

被問及能否有金石良言與大家分享時，沈大師指出﹕「當市場一面倒看好，便是最危險時間。當市場一面倒看淡時，卻有機會苦盡甘來」。

2003年港股低迷，沈大師仍力撐港股，終迎來港股大反彈。

2023年叫撈底 港股睇4萬點

2023年底，他接受《香港01》訪問，恒指當時低見16792點，但他仍力排眾議大撐港股，同時推算恒指明年﹙2024年﹚有機會可反彈至最高40000點。雖然港股其後未達4萬點，惟已從低位反彈許多。

2024年10月港股單日暴瀉逾2000點，至失守21000點關口。那天他接受《香港01》訪問，早已預料港股會回調，並一早已沽貨，並稱所謂「中央救市」消息只是股民一廂情願，但長遠仍看好港股，料回調後散戶可考慮買入科技股、電訊股及半導體類股份，明年﹙2025年﹚恒指或升至4萬點！

而沈大師近年仍堅持看好港股，為港股「大好友」，為不少散戶的「精神領袖」。