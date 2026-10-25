沈振盈離世｜沈大師兩天前開咪成絕響　不失好友本色　籲買此資產

人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈據悉於10月24日晚上在律敦治醫院離世，享年65歲。據悉，沈振盈近日在街頭暈倒送院後不治。



翻查資料，「沈大師」於上周五﹙23日﹚下午兩點仍有出席網台「Jet Media」節目任嘉賓，評論大市，談及港股周四﹙22日﹚急挫700點、失守23000點關口後的操作部署，內容涉大市、個股如小米﹙1810﹚，石藥﹙1093﹚，以至黃金走勢。港股急瀉，「沈大師」仍不失好友本色，始終如一！



沈振盈認為港股離底不遠，他建議投資者應開始採取分段吸納策略。﹙資料圖片﹚

港股離底不遠 籲分段吸納

沈大師於節目中稱，早已預計市況會反覆波動，在目前的水平必定會上下震盪，但呼籲散戶不要過份悲觀，「不要因為港股一跌就話有事，睇清形勢！昨天﹙周四﹚清早美股期貨早已急跌，根本是外圍市場率先引發波動，港股自然也就跟著先行下跌。千萬不要胡亂猜測，例如﹙有人﹚稱港股下跌是因為要催繳稅款的截止日，必須籌集資金，如果真的要交稅，絕不可能拖到截止當天才賣股提現，因為交易結算需要時間！」

港股周四急瀉逾700點，失守23000點，周五略為喘定，重上23000點大點。沈大師明言，大市可能會再次測試底部，例如六、七月份時的低位參考點﹙約22500點﹚，甚至可能再下探幾百點，但可以確定的是，目前恒指在 22,800 至 22,900 點已接近底部。「未來大市預計仍會反覆震盪一至兩週，底仍會試，但不會跌太多。」

他建議，投資者策略上防守，應開始採取分段吸納策略，但切忌一次過將所有資金投入，以便可以以便宜的價格買貨。「目前的局勢依然會出現震盪，最核心的問題在於外圍市場極不穩定，外圍市場仍有下跌拉回的可能。這才是當前最關鍵的影響因素。因此，切忌一次買足，必須分批買入平均成本！」

本文盤點沈大師十大經典金句，讓大家在此緬懷這位股壇燈神。（資料圖片）

看好黃金 「你放心啦！」

另外，金價近日失守4000美元關口。沈大師指，他看好黃金「買實金金粒我不反對，因為接下來黃金的中線大浪升勢絕不止這個價位，你放心啦！捕捉黃金未來的升浪，目前金價在 4,000 點邊緣相當合理。但心理上要做好可能測試3,900 點支持位的心態準備。」

他透露，自己早在五、六年前就已經買入實金，現階段反而建議，可以利用衍生工具輕倉小注參與，以捕捉接下來的大升浪。