滙豐業績｜股價挫逾5%　管理層：高息環境市場或期望上調財務目標

滙豐公佈第三季業績後股價轉跌，全日跌5.56%至134.3元。滙豐財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）認為，高息環境下，市場可能會預期該行能夠上調財務指標或目標，包括淨息差等。而在財富管理業務方面，總是會有季節性波動，但仍然能夠繼續吸引亞洲及國際新資金。



維持2026、2027及2028年有形股本回報率17%或更高目標

滙豐第三季列帳基準稅前盈利錄得96億美元，按年升32%，略低於市場預期，但維持派息維持每股10美仙，同時宣布再回購最多10億美元股份。滙豐並宣布，依然有信心能夠達致2026年2⽉訂立的⽬標，包括2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚⾄更⾼，不計及須予注意項⽬。同時，繼續以2026⾄2028年收入按年增⻑為⽬標，力求2028年的收入較2027年增⻑5%，不計及須予注意項⽬並按固定匯率基準計算。

2026、2027及2028年的股息派付比率⽬標基準維持在50%。滙豐繼續預計，2026年的銀⾏業務淨利息收益最少達到460億美元，預期信貸損失準備佔客⼾貸款總額平均值的百分比約為45個基點（計及持作出售⽤途貸款結⽋）。中期而⾔，將有關百分比維持在30⾄40個基點的規劃範圍。

2026、2027及2028年股息派付比率目標基準維持在50%

另外，集團繼續按計劃將2026年⽬標基準營業⽀出的按年增幅維持在約1%。誠如中期業績表⽰，如業務表現持續強勁，可能考慮發放額外的與表現掛鈎酬勞，因而使2026年⽬標基準成本增長稍微上升。⽬標基準營業支出在計量⽅⾯不計及須予注意項⽬，但會計及已公布策略重 組計劃之相關簡化組織架構措施產⽣的成本節約影響。 資本及監管發展。

另外，滙豐持續評估巴塞爾協定3.1標準最終版本對集團資本的預期影響。根據最新模型推算，預期集團於2027年1⽉1⽇普通股權⼀級資本比率將會 受到約40⾄50個基點的有利影響。最終影響將取決於多項因素，包括模型與數據的改良程度、投資組合的規模與組合成分，以及獲授的監管許 可情況等。企業特定資本規定的任何相關減幅預期並不重大。滙豐擬繼續將普通股權⼀級資本比率的中期⽬標範圍維持在14%⾄14.5%之間