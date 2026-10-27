滙豐業績｜管理層：AI應用非為取代人類　將聘請1000個初級人手

市場關注人工智能（AI）應用會否導致裁員，財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）表示，滙豐應用AI是為了支持客戶，故此首先會幫助員工去學習應用技能，「AI能夠幫助人類，而不是取代人類」。AI可能會對某些職位帶來影響，但可以轉型創造其他職位需求。



首先會助員工去學習AI應用技能

對於早前有消息稱，滙豐計劃在英國財富管理業務進行大規模裁員，將大幅削減財務顧問和其他專業人員的數量，並推動利以AI來服務其高端客戶。是次裁員主要針對真人顧問，預計該業務約半數管理與專業職位將被裁撤，其中負責面對客戶的財務顧問裁員比例更是接近 70%。

郭珮瑛表示，不評論相關消息，但強調英國是滙豐的本土市場，財富管理業務方面也在市場有領先地位，不而為了更好服務客戶需求，關注於員工的培訓及技能提升，以及有在不同方面增聘人手，包括剛公佈的聘請1000個初級職位人手計劃。

滙豐日前在英國推出了一項為期兩年（2026-2027年）的招聘計劃，預計創造 1,000 個初級職位，主要針對 Z 世代與年輕求職者，以支持當地的技術技能發展與銀行業人才招募。這些職位將由學徒制、畢業生培訓計劃以及實習生混合組成。